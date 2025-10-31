https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/trumpin-nukleer-test-aciklamasinin-ardindan-bmden-uyari-1100642654.html

Trump’ın nükleer test açıklamasının ardından BM’den uyarı

Trump’ın nükleer test açıklamasının ardından BM’den uyarı

BM sözcüsü, organizasyonun mevcut nükleer riskler karşısında ‘alarmda olduğunu’ söyleyerek, nükleer testlerin tekrar başlamasına izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Detaylar haberde...

Birleşmiş Milletler (BM) yardımcı sözcüsü Farhan Haq, perşembe günü yaptığı açıklamada şunları söyledi:ABD Başkanı Donald Trump, ‘başkaları da test yapıyor’ diyerek nükleer denemelerin yeniden başlatılması talimatını verdiğini söyledi ve ABD’nin de aynı şekilde hareket etmesinin uygun olacağını söyledi.Trump öncesinde de, Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, nükleer silah denemelerinin "diğer ülkelerle eşit koşullarda" yürütülmesi için talimat verdiğini yazmıştı.Kremlin'den Trump'a 'Burevestnik' ve 'Poseidon' yanıtı: Nükleer silah test etmiyoruzTrump'ın bazı ülkelerin nükleer silah test ettiği yönündeki açıklamalarını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, eğer kastedilen Rusya'nın gerçekleştirdiği son testler ise, Trump'ın elindeki bilgilerin yanlış olduğunu vurguladı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Burevestnik nükleer motorlu kıtalararası seyir füzesi ile Poseidon nükleer insansız sualtı aracının test edildiğini duyurması, uluslararası gündemde önemli bir yer edinirken ABD Başkanı Trump, dünkü açıklamasında bazı ülkelerin nükleer silah test ettiğini dile getirdi. Trump'ın sözlerine yanıt veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Başkan Trump, açıklamasında diğer ülkelerin güya nükleer silah denemeleri yaptığından bahsetti. Eğer burada Burevestnik'in testi kastediliyorsa, o zaman bu hiçbir şekilde nükleer test değildir. Burevestnik ve Poseidon testlerine ilişkin bilgilerin Başkan Trump'a doğru bir şekilde iletildiğini umuyoruz. Bunlar hiçbir şekilde nükleer test olarak yorumlanamaz" ifadelerini kullandı. Bununla beraber Peskov, Putin'in herhangi bir ülkenin nükleer test yasağını ihlal etmesi halinde Rusya'nın oluşan duruma uygun şekilde hareket edeceği uyarısında bulunduğunu ve bunu defalarca dile getirdiğini anımsattı.'Yeni bir silahlanma yarışına girilmedi'Trump'ın ABD'nin nükleer silah denemelerinin yeniden başlatılmasını emretmesini de yorumlayan Kremlin Sözcüsü, Moskova ve Washington'un yeni bir silahlanma yarışına girmediği mesajını verdi. Peskov, ABD'nin egemen bir ülke olduğunu ve egemen kararlar hakkının bulunduğunu da kaydetti.

