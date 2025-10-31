https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/trump-venezuellaya-saldiri-iddiasina-yanit-verdi-1100653877.html
Trump, Venezüella'ya saldırı iddiasına yanıt verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella içinde askeri operasyonlara onay verdiği iddialarını yalanlayarak, bazı medya raporlarını 'asılsız' olarak nitelendirdi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099017733_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3552c19289fe7a417fa7449cf10dc9b6.jpg
ABD basını, Trump yönetiminin Venezüella'daki askeri tesisleri hedef almaya karar verdiğini ve saldırıların 'her an başlayabileceğini' yazmıştı.Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin "Bu konuda karar verdiniz mi?" sorusuna sadece "Hayır" yanıtını verdi.Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly haberle ilgili olarak "İsimsiz kaynaklar ne konuştuklarını bilmiyor" dedi ve Venezüella'ya yönelik herhangi bir resmi duyurunun "doğrudan Başkan tarafından yapılacağını" vurguladı.Trump geçen hafta, Eylül ortasından bu yana Karayip Denizi ve doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı teknelere yönelik saldırılara atıfta bulunarak, "Sırada kara operasyonu var" ifadelerini kullanmıştı.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/02/1099017733_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_92d271962ad7b5ab039e8e5a01bd89c5.jpg
Trump, Venezüella'ya saldırı iddiasına yanıt verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Venezüella içinde askeri operasyonlara onay verdiği iddialarını yalanlayarak, bazı medya raporlarını 'asılsız' olarak nitelendirdi.
ABD basını, Trump yönetiminin Venezüella’daki askeri tesisleri hedef almaya karar verdiğini ve saldırıların 'her an başlayabileceğini' yazmıştı.
Trump, Air Force One uçağında gazetecilerin “Bu konuda karar verdiniz mi?” sorusuna sadece “Hayır” yanıtını verdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly haberle ilgili olarak “İsimsiz kaynaklar ne konuştuklarını bilmiyor” dedi ve Venezüella’ya yönelik herhangi bir resmi duyurunun “doğrudan Başkan tarafından yapılacağını” vurguladı.
Trump geçen hafta, Eylül ortasından bu yana Karayip Denizi ve doğu Pasifik’te uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı teknelere yönelik saldırılara atıfta bulunarak, “Sırada kara operasyonu var” ifadelerini kullanmıştı.