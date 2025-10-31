Türkiye
Trump nükleer denemeler hakkında konuştu: 'Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum'
Trump nükleer denemeler hakkında konuştu: 'Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum'
Sputnik Türkiye
Trump geçtiğimiz gün başlanmasını emrettiği nükleer denemeler hakkında nerede ne yapıldığını bildiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer denemeler konusunda ne yapacağını ve bunu nerede yapacağını 'tam olarak' bildiğini iddia etti.Trump, gazetecilere konuyla ilgili ayrıntılar sorulduğunda, şu ifadeleri kullandı:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.
SON HABERLER
abd, donald trump, nükleer, nükleer deneme
Trump nükleer denemeler hakkında konuştu: 'Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum'

22:14 31.10.2025 (güncellendi: 22:23 31.10.2025)
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
Trump geçtiğimiz gün başlanmasını emrettiği nükleer denemeler hakkında nerede ne yapıldığını bildiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer denemeler konusunda ne yapacağını ve bunu nerede yapacağını 'tam olarak' bildiğini iddia etti.
Trump, gazetecilere konuyla ilgili ayrıntılar sorulduğunda, şu ifadeleri kullandı:
"Çok yakında öğreneceksiniz, evet, bazı testler yapacağız. Diğer ülkeler de yapıyor. Onlar yapacaksa biz de yapacağız. Ne yaptığımızı ve nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum, ama diğer ülkeler yapıyorsa biz de yapıyoruz"
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
DÜNYA
Trump: Nükleer silah denemeleri başlasın
Dün, 04:51
