Trump nükleer denemeler hakkında konuştu: 'Ne yaptığımızı, nerede yaptığımızı tam olarak biliyorum'

Trump geçtiğimiz gün başlanmasını emrettiği nükleer denemeler hakkında nerede ne yapıldığını bildiğini savundu. 31.10.2025

2025-10-31T22:14+0300

2025-10-31T22:14+0300

2025-10-31T22:23+0300

dünya

abd

donald trump

nükleer

nükleer deneme

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, ABD'nin nükleer denemeler konusunda ne yapacağını ve bunu nerede yapacağını 'tam olarak' bildiğini iddia etti.Trump, gazetecilere konuyla ilgili ayrıntılar sorulduğunda, şu ifadeleri kullandı:Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.

