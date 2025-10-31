https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/son-gun-bugun-eski-tip-ehliyetlerini-indirimli-yenilemek-isteyenler-nufus-mudurluklerinde-1100636909.html

Son gün bugün: Eski tip ehliyetlerini indirimli yenilemek isteyenler nüfus müdürlüklerinde

İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için verilen süre bugün sona erecek. Ehliyet yenileme... 31.10.2025

Yeni tip sürücü belgesine geçiş süreci tamamlanıyor. Eylül ayında 57 bin, ağustos ayında 96 bin ve ekim ayında ise 166 bin ehliyet yenileme başvurusu alındı. Ekim ayının son haftasında ise yaklaşık 115 bin kişi ehliyetini yenilemek için başvuru yaptı.Ehliyet yenileme işlemlerinde randevu oluşturmak isteyenler Alo 199 Çağrı Merkezi, mobil uygulama ve nvi.gov.tr adresinden randevu oluşturabilecek. Ehliyet yenileme süresi boyunca nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesiyle araç kullanılabiliyor.Peki, Ehliyet yenileme başvuru ücreti 2025 ne kadar? İşte, ehliyet yenileme için son tarih…Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?İçişleri Bakanlığı tarafından eski tip ehliyetlerin yeni tip sürücü belgeleri ile değiştirilmesi için verilen süre 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecek. Ehliyet yenileme süresinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?Başvuru için eski tip sürücü belgesi, 15 lira (13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı) ödemesinin yapıldığına dair dekont (Gelir İdaresi Başkanlığının https://ivd.gib.gov.tr internet sayfası veya anlaşmalı bankalardan ödenebilir),Eski tip ehliyet belgelerinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'e kadar 15 lira ödenmesi gerekecek. 1 Kasım itibarıyla B sınıfı ehliyet yenileme işlemi 7 bin 438 lira olacak.Ehliyet yenileme için verilen süre dolduktan sonra ise A, A1, A2, F sınıfı eski tip sürücü belgesi olanlar, harç, değerli kağıt ve vakıf hizmet bedeli dahil toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş, B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı eski tip sürücü belgesi olanların da 11 bin 235 lira 60 kuruş yatırmaları gerekecek.Sürücü belgesi yenilemek için gerekli olan belgeler neler?Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgelerini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanılabiliyor.

