https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ehliyet-yenilemede-son-iki-gun-ucret-7-bin-liraya-cikiyor-ehliyet-randevu-nasil-alinir-1100603496.html
Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?
Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?
Sputnik Türkiye
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. 15 lira olan ehliyet... 30.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-30T07:25+0300
2025-10-30T07:25+0300
2025-10-30T07:25+0300
yaşam
ehliyet
eski ehliyet
ehliyet ücreti
ehliyet yenileme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyet aldı, ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 1 Kasım'dan itibaren yeni ehliyet yenileme ücretleri yükselecek. Ehliyet randevusu nasıl alınır?Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün www.randevu.nvi.gov.tr adresinden girerek "sürücü belgesi" sayfası seçilerek randevu oluşturuluyor. Ehliyet yenileme gerekli belgelerSürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?Kasımda ücretler katlanacakSürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.Bu tarihten sonra:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/19-milyon-ehliyet-sahibi-icin-son-hafta-yenilenmezse-gecersiz-olacak-1100497679.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ehliyet yenileme randevu alma, sürücü belgesi yenileme randevusu, nüfus müdürlüğü ehliyet yenileme, ehliyet yenileme gerekli belgeler, ehliyet yenileme online randevu, e-devlet ehliyet yenileme randevusu, sürücü belgesi yenileme ücreti, eski ehliyet değiştirme son tarih, biyometrik fotoğraf ehliyet yenileme, sağlık raporu ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti ödeme,ehliyet yenileme adım adım
ehliyet yenileme randevu alma, sürücü belgesi yenileme randevusu, nüfus müdürlüğü ehliyet yenileme, ehliyet yenileme gerekli belgeler, ehliyet yenileme online randevu, e-devlet ehliyet yenileme randevusu, sürücü belgesi yenileme ücreti, eski ehliyet değiştirme son tarih, biyometrik fotoğraf ehliyet yenileme, sağlık raporu ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti ödeme,ehliyet yenileme adım adım
Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti ise 7 bin lirayı bulacak. Ehliyet yenileme için randevu nasıl alınır?
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyet aldı, ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 1 Kasım'dan itibaren yeni ehliyet yenileme ücretleri yükselecek.
Ehliyet randevusu nasıl alınır?
Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün www.randevu.nvi.gov.tr adresinden girerek "sürücü belgesi" sayfası seçilerek randevu oluşturuluyor.
Ehliyet yenileme gerekli belgeler
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)
Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?
C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.
Kasımda ücretler katlanacak
Sürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.
B sınıfı ehliyet
yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş
olacak.
A, A1, A2, F sınıfı ehliyetler
için toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş
ödenecek.
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı
belgeler içinse ücret 11 bin 235 lira 60 kuruş
olacak.