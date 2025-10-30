Türkiye
Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?
Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak.
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyet aldı, ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 1 Kasım'dan itibaren yeni ehliyet yenileme ücretleri yükselecek. Ehliyet randevusu nasıl alınır?Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün www.randevu.nvi.gov.tr adresinden girerek "sürücü belgesi" sayfası seçilerek randevu oluşturuluyor. Ehliyet yenileme gerekli belgelerSürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?Kasımda ücretler katlanacakSürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.Bu tarihten sonra:
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. 15 lira olan ehliyet yenileme ücreti ise 7 bin lirayı bulacak. Ehliyet yenileme için randevu nasıl alınır?
Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyet aldı, ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 1 Kasım'dan itibaren yeni ehliyet yenileme ücretleri yükselecek.

Ehliyet randevusu nasıl alınır?

Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün www.randevu.nvi.gov.tr adresinden girerek "sürücü belgesi" sayfası seçilerek randevu oluşturuluyor.

Ehliyet yenileme gerekli belgeler

Kimlik belgesi
Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi
Sürücü sağlık raporu
Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı
1 adet biyometrik fotoğraf
Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan
Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

Sürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?

C1,C1E,C,CE,D1,D1E,D ve DE sınıfı sürücü belgeleri 5 yıl,
M, A1,A2,A,B1,B,BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl geçerlidir. Sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren sürücü belgeleri geçersiz sayılır.

Kasımda ücretler katlanacak

Sürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.
Bu tarihten sonra:
B sınıfı ehliyet yenileme ücreti 7 bin 438 lira 60 kuruş olacak.
A, A1, A2, F sınıfı ehliyetler için toplam 3 bin 643 lira 10 kuruş ödenecek.
B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M sınıfı belgeler içinse ücret 11 bin 235 lira 60 kuruş olacak.
