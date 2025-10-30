https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/ehliyet-yenilemede-son-iki-gun-ucret-7-bin-liraya-cikiyor-ehliyet-randevu-nasil-alinir-1100603496.html

Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?

Ehliyet yenilemede son iki gün, ücret 7 bin liraya çıkıyor: Ehliyet randevu nasıl alınır?

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. 15 lira olan ehliyet... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T07:25+0300

2025-10-30T07:25+0300

2025-10-30T07:25+0300

yaşam

ehliyet

eski ehliyet

ehliyet ücreti

ehliyet yenileme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

Eski tip sürücü belgeleri için yenileme süreci sona yaklaşıyor. 31 Ekim 2025 tarihine kadar yenilenmeyen ehliyetler geçersiz sayılacak. Bugüne kadar 35 milyon 609 bin 477 kişi yeni tip ehliyet aldı, ancak 1 milyon 856 bin 96 kişi hâlâ eski tip ehliyet kullanıyor. 1 Kasım'dan itibaren yeni ehliyet yenileme ücretleri yükselecek. Ehliyet randevusu nasıl alınır?Vatandaşlar, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün randevu sistemi üzerinden başvuru yapabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nün www.randevu.nvi.gov.tr adresinden girerek "sürücü belgesi" sayfası seçilerek randevu oluşturuluyor. Ehliyet yenileme gerekli belgelerSürücü Belgeleri Geçerlilik Süreleri Kaç Yıldır?Kasımda ücretler katlanacakSürücülerin yenileme işlemlerini son güne bırakmaması için en büyük nedenlerden biri, 1 Kasım 2025’ten itibaren geçerli olacak yeni ücret tarifesi.Bu tarihten sonra:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/19-milyon-ehliyet-sahibi-icin-son-hafta-yenilenmezse-gecersiz-olacak-1100497679.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ehliyet yenileme randevu alma, sürücü belgesi yenileme randevusu, nüfus müdürlüğü ehliyet yenileme, ehliyet yenileme gerekli belgeler, ehliyet yenileme online randevu, e-devlet ehliyet yenileme randevusu, sürücü belgesi yenileme ücreti, eski ehliyet değiştirme son tarih, biyometrik fotoğraf ehliyet yenileme, sağlık raporu ehliyet yenileme, ehliyet yenileme ücreti ödeme,ehliyet yenileme adım adım