Siirt'te aile faciası: Eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı

31.10.2025
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, eşini ve amcasını silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı meydana geldi Fırat Mahallesi'nde bir kişi, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle eşi, annesi, 2 amcası ve yengesine silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede saldırganın eşi ve amcasının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.
