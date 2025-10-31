https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/siirtte-aile-faciasi-esini-ve-amcasini-oldurdu-annesi-amcasi-ve-yengesini-yaraladi-1100637952.html

Siirt'te aile faciası: Eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı

Siirt'te aile faciası: Eşini ve amcasını öldürdü, annesi, amcası ve yengesini yaraladı

Sputnik Türkiye

Siirt'te bir kişi, eşini ve amcasını öldürdü. Annesi, amcası ve yengesini yaraladı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T10:35+0300

2025-10-31T10:35+0300

2025-10-31T10:35+0300

türki̇ye

siirt

cinayet

toplu cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100637796_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_a9c67f869c6105d0d82e7c97dcd3d496.jpg

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, eşini ve amcasını silahla vurarak öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Sabaha karşı meydana geldi Fırat Mahallesi'nde bir kişi, sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle eşi, annesi, 2 amcası ve yengesine silahla ateş açtı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince yapılan incelemede saldırganın eşi ve amcasının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.Polis ekiplerince zanlı gözaltına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trafik-polislerine-saldiran-3-kisi-tutuklandi--polislerimize-saldirmaya-kalkmak-ne-demek--1100631388.html

türki̇ye

siirt

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

siirt, cinayet, toplu cinayet