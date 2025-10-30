https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/trafik-polislerine-saldiran-3-kisi-tutuklandi--polislerimize-saldirmaya-kalkmak-ne-demek--1100631388.html

Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı: 'Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek?'

Trafik polislerine saldıran 3 kişi tutuklandı: 'Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek?'

Sputnik Türkiye

Aksaray'da çarşamba akşamı trafik kontrolü yapan görevli polislere saldıran 3 kişi tutuklandı. Saldırı anınna ait görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T21:54+0300

2025-10-30T21:54+0300

2025-10-30T21:56+0300

türki̇ye

türkiye

trafik polisi

saldırı

aksaray

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/15/1060194205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6142f0bd5854dabca2c0c1e9af24636.jpg

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla Aksaray'da trafik polislerine saldıran 3 kişinin tutuklandığını duyurdu.Paylaşımında trafik polislerine saldırı anlarıan aait görüntülere de yer veren Yerlikaya alkollü olarak direksiyon başına geçip masum insanların canına kast etmenin, onların güvenliğini hiçe saymanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.Tepkisini "Polislerimize saldırmaya kalkmak ne demek? Hem alkollü araç kullan hem de polisimize saldır" ifadeleriyle aktaran Bakan Yerlikaya olayla ilgili 3 kişinin 'görevli memura mukavemetten' ayrıca sürücünün 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan tutuklandığını bildirdi.Çarşamba akşamı saat 20.30 sıralarında Aksaray'ın Kurtuluş Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran araca arkadan çarpan sürücü S.S'nin alkollü olduğu tespit edilmişti. Sürücü ile yanında bulunan 2 kişi görevli trafik polislerine kimliklerini vermemekte ısrar etmiş ve polislere mukavemet göstererek saldırı girişiminde bulunmuştu.İçişleri Bakanı Yerlikaya, Yeni Trafik Kanunu teklifiyle ilgili de bir hatırlatma yaparak teklifin amacının kazaları önlemek, can kaybını aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek bir trafik kültürü oluşturmak olduğunu belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/okul-cikisinda-21-ogrenci-hastanelik-oldu-16-ogrenci-taburcu-edildi-5-ogrenci-hastanede-gozlem-1100630404.html

türki̇ye

aksaray

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, trafik polisi, saldırı, aksaray