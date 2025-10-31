Türkiye
Sean 'Diddy' Combs, düşük güvenlikli hapishaneye nakledildi: 'Rehabilitasyon talep etti'
Sean 'Diddy' Combs, düşük güvenlikli hapishaneye nakledildi: 'Rehabilitasyon talep etti'
'P. Diddy' olarak da tanınan rapçi Sean Combs, hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını çekmek üzere New Jersey'deki düşük güvenlikli Fort Dix Federal...
ABD'li rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 50 aylık hapis cezasının kalanını New Jersey eyaletinde bulunan düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekeceği açıklandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Combs'un transferi, kendi talebi üzerine gerçekleştirildi. Rapçi, Eylül 2024'te tutuklanmasının ardından bir süre New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmuştu. 'Ailesiyle görüşebilmek ve rehabilitasyon için talep etti'Combs’un avukatı Teny Geragos, Ekim ayında mahkemeye yaptığı başvuruda, müvekkilinin Fort Dix Hapishanesi’nde cezasını çekmesini talep ettiğini açıkladı. Mahkemeye verdiği dilekçede, Diddy’nin “madde bağımlılığıyla mücadele etmek, ailesiyle görüşme imkanlarını artırmak ve rehabilitasyon programlarından faydalanmak” amacıyla bu hapishaneye nakledilmek istediği belirtildi.Neden cezaevine girmişti?'Diddy' lakaplı Sean Combs, 16 Eylül 2024’te “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Savcılığın iddianamesine göre Combs, genellikle evlerinde düzenlenen “Freak Offs” adlı partilerde mağdurları cinsel ilişkiye zorladığı, bazı kişileri şiddet ve tehdit yoluyla susturduğu belirtilmişti. Malikanesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildiği, tanıklara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif edildiği belirtilmişti.'Mann Act' yasası kapsamında değerlendirildiABD mahkemesi, 3 Ekim 2025’teki kararında Combs’u “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Combs’un cezalandırıldığı suç, 1910 tarihli “Mann Act” yasası kapsamında değerlendiriliyor. Söz konusu yasa, kadınların eyaletler arası “fuhuş veya ahlaksız amaçlarla” taşınmasını federal suç sayıyor.
10:42 31.10.2025
© AP Photo / Evan AgostiniSean Combs
© AP Photo / Evan Agostini
'P. Diddy' olarak da tanınan rapçi Sean Combs, hakkında verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını çekmek üzere New Jersey’deki düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi’ne transfer edildi.
ABD'li rapçi Sean 'Diddy' Combs'un, 50 aylık hapis cezasının kalanını New Jersey eyaletinde bulunan düşük güvenlikli Fort Dix Federal Hapishanesi'nde çekeceği açıklandı. ABD medyasında yer alan haberlerde Combs'un transferi, kendi talebi üzerine gerçekleştirildi. Rapçi, Eylül 2024'te tutuklanmasının ardından bir süre New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutulmuştu.

'Ailesiyle görüşebilmek ve rehabilitasyon için talep etti'

Combs’un avukatı Teny Geragos, Ekim ayında mahkemeye yaptığı başvuruda, müvekkilinin Fort Dix Hapishanesi’nde cezasını çekmesini talep ettiğini açıkladı. Mahkemeye verdiği dilekçede, Diddy’nin “madde bağımlılığıyla mücadele etmek, ailesiyle görüşme imkanlarını artırmak ve rehabilitasyon programlarından faydalanmak” amacıyla bu hapishaneye nakledilmek istediği belirtildi.

Neden cezaevine girmişti?

'Diddy' lakaplı Sean Combs, 16 Eylül 2024’te “seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme” suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.
Savcılığın iddianamesine göre Combs, genellikle evlerinde düzenlenen “Freak Offs” adlı partilerde mağdurları cinsel ilişkiye zorladığı, bazı kişileri şiddet ve tehdit yoluyla susturduğu belirtilmişti. Malikanesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ele geçirildiği, tanıklara sessiz kalmaları veya yalancı şahitlik yapmaları için rüşvet teklif edildiği belirtilmişti.

'Mann Act' yasası kapsamında değerlendirildi

ABD mahkemesi, 3 Ekim 2025’teki kararında Combs’u “kadınları seks ticareti amacıyla eyaletler arası taşımak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırmış ve 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetmişti. Combs’un cezalandırıldığı suç, 1910 tarihli “Mann Act” yasası kapsamında değerlendiriliyor. Söz konusu yasa, kadınların eyaletler arası “fuhuş veya ahlaksız amaçlarla” taşınmasını federal suç sayıyor.
Sean Diddy Combs - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2025
DÜNYA
Diddy davasında beklenmedik karar: Tüm ağır suçlamalara rağmen, sadece 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
4 Ekim, 14:27
