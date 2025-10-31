Türkiye
Savaş Bakanı Hegseth: Nükleer testler nükleer savaş olasılığını azaltacak
Savaş Bakanı Hegseth: Nükleer testler nükleer savaş olasılığını azaltacak
Pentagon Şefi Hegseth, ülkesinin nükleer denemelerine yeniden başlamasının, nükleer silahların kullanımını içeren bir çatışma olasılığını en aza...
15:28 31.10.2025
Pete Hegseth
Pentagon Şefi Hegseth, ülkesinin nükleer denemelerine yeniden başlamasının, nükleer silahların kullanımını içeren bir çatışma olasılığını en aza indirebileceğini savundu.
ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth, Kuala Lumpur'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından düzenlenen basın toplantısında, Başkan Donald Trump’ın nükleer silah testlerini en kısa zamanda yeniden başlatma talimatını değerlendirdi.
Pentagon’un, ülkenin nükleer askeri kompleksinden sorumlu olan ABD Enerji Bakanlığı ile ortaklaşa çalışacağını bildiren Hegseth, “Başkan, güvenilir bir nükleer caydırıcılığa ihtiyacımız olduğunu açıkça belirtti. Caydırıcılığın temeli budur. Bunu anlamak ve testlere yeniden başlamak, çok sorumlu bir yaklaşım. Elinizdeki cephaneliği bilir ve düzgün çalıştığından emin olursanız, nükleer çatışma olasılığı da azalır, diye düşünüyorum” dedi.
ABD’nin “güçlü” nükleer cephaneliğinin, “güç yoluyla barışı sağlamasına” yardımcı olacağını savunan Bakan, “Çin veya başka bir ülkeyle çatışma arayışında değiliz. Ancak ne kadar güçlüysek, ittifaklarımız ne kadar güçlüyse, bu bölgedeki ve dünyadaki müttefiklerimizle ne kadar çok işbirliği yaparsak, bence çatışma olasılığı o kadar azalır” ifadesini kullandı.
Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.
