Batı medyası: ABD'nin nükleer testlere hazırlanması yıllar alabilir
Batı medyası: ABD'nin nükleer testlere hazırlanması yıllar alabilir
ABD'nin 30 yıldan uzun süredir fiziksel test yapmaması nedeniyle “bu konuda deneyim kaybettiği” belirtildi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
The Washington Post gazetesi, Nevada nükleer deneme sahasının eski çalışanlarının ifadelerine dayandırdığı yazısında, ABD'de nükleer testleri yeniden başlatmaya yönelik hazırlık çalışmalarının yıllar alabileceğini yazdı.ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer testlere derhal yeniden başlama talimatı yüzünden uzmanların “şaşkınlık ve endişe” içinde oldukları bildirildi.Gazeteye konuşan uzmanlar, ABD'nin 30 yılı aşkın süredir fiziksel deneme yapmadığı için "fiziksel deneme konusunda deneyim kaybettiğini" dile getirdi.Modern nükleer denemelerin, bilgisayar modellemesi kullanılarak veya sözde kritik altı denemeler olarak adlandırılan, özünde nükleer olmayan patlamalar olarak gerçekleştirildiği anımsatıldı.Dahası, Nevada test sahasının kendisi de büyük onarımlara ihtiyaç duyuyorken sahayı yakın zamanda ziyaret eden uzmanlar, oradaki test ekipmanlarını "pas çukuru" olarak tanımladı.Bir diğer potansiyel sorunun, yeterli personel eksikliği olduğunu kaydeden kaynaklar, birçok test sahası çalışanının çoktan ayrıldığı veya işten çıkarılmış durumda olduğu ve kalanların da devam eden hükümet kapanması nedeniyle maaş alamadığı belirtildi.Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, Savaş Bakanlığı’na nükleer silah denemelerinin, nükleer deneme programları olduğu iddia edilen diğer ülkelerle 'eşit bir temelde' yürütülmesini emrettiğini açıklamıştı. Trump, ABD’nin nükleer poligonlara sahip olduğunu, testlerle ilgili ayrıntıların daha sonra açıklanacağını söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bazı ülkelerin nükleer testlere hazırlandığı konusunda bilgi sahibi olduklarını dile getirmişti. Rus lider, bunun hayata geçmesi durumunda Moskova’nın aynı şekilde karşılık vereceğini kaydetmişti.
