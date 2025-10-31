Rus senatör Pușkov: AB, Ukrayna’yı iç pazarındaki rekabet korkusuyla kabul etmiyor

Ukrayna ile AB arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması, Polonya başta olmak üzere AB ülkelerinin iç pazarını ucuz Ukrayna tarım ürünlerinden korumayı amaçlayan ilkeyi muhafaza ediyor. Bu koruyucu hükümler, Avrupalı tarım üreticilerini istenmeyen rekabetten korumak amacıyla konulmuş olmasaydı, anlaşma hiç imzalanmayacaktı. Bu durumdan yola çıkarak, AB'nin Ukrayna'yı sadece sözde değil, fiilen de bünyesine kabul etmeye hazır olduğu söylenemez.