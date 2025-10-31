https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rus-senator-pukov-ab-ukraynayi-ic-pazarindaki-rekabet-korkusuyla-kabul-etmiyor-1100633911.html
Rus senatör Pușkov: AB, Ukrayna'yı iç pazarındaki rekabet korkusuyla kabul etmiyor
Rus senatör Pușkov: AB, Ukrayna’yı iç pazarındaki rekabet korkusuyla kabul etmiyor
Rus senatör Aleksey Pușkov, AB’nin Ukrayna’yı iç pazarında istenmeyen rekabet korkusuyla kabul etmeye hazır olmadığını belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği'nin (AB) iç pazarda istenmeyen rekabet endişesi nedeniyle Ukrayna'nın üyeliğini kabul etmeye hazır olmadığını ifade etti.AB ile Ukrayna arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalanmasını Telegram kanalından değerlendiren Puşkov, şunları ifade etti:Senatör, Ukrayna AB'ye kabul edildiğinde, bu tür sınırlayıcı önlemlerin artık uygulanamayacağını belirterek, "O zaman Polonyalılar, Slovaklar, Fransızlar ve diğer birçok ülke, hükümetlerinin Ukrayna'yı AB'ye kabul etme kararından son derece pişman olacak" diye ekledi.
Rus senatör Pușkov: AB, Ukrayna’yı iç pazarındaki rekabet korkusuyla kabul etmiyor
Rus senatör Aleksey Pușkov, AB’nin Ukrayna’yı iç pazarında istenmeyen rekabet korkusuyla kabul etmeye hazır olmadığını belirtti.
Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi Bilgi Politikası Komisyonu Başkanı Aleksey Puşkov, Avrupa Birliği’nin (AB) iç pazarda istenmeyen rekabet endişesi nedeniyle Ukrayna'nın üyeliğini kabul etmeye hazır olmadığını ifade etti.
AB ile Ukrayna arasında yeni bir ticaret anlaşması imzalanmasını Telegram kanalından değerlendiren Puşkov, şunları ifade etti:
Ukrayna ile AB arasında imzalanan yeni ticaret anlaşması, Polonya başta olmak üzere AB ülkelerinin iç pazarını ucuz Ukrayna tarım ürünlerinden korumayı amaçlayan ilkeyi muhafaza ediyor. Bu koruyucu hükümler, Avrupalı tarım üreticilerini istenmeyen rekabetten korumak amacıyla konulmuş olmasaydı, anlaşma hiç imzalanmayacaktı. Bu durumdan yola çıkarak, AB'nin Ukrayna'yı sadece sözde değil, fiilen de bünyesine kabul etmeye hazır olduğu söylenemez.
Senatör, Ukrayna AB'ye kabul edildiğinde, bu tür sınırlayıcı önlemlerin artık uygulanamayacağını belirterek, "O zaman Polonyalılar, Slovaklar, Fransızlar ve diğer birçok ülke, hükümetlerinin Ukrayna’yı AB’ye kabul etme kararından son derece pişman olacak" diye ekledi.