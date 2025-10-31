Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya, siyasi çözüm için hazır olduğunu açıkladı: 'Sorun, yalnızca Kiev’in siyasi irade eksikliğinden kaynaklanıyor'
Rusya, siyasi çözüm için hazır olduğunu açıkladı: 'Sorun, yalnızca Kiev’in siyasi irade eksikliğinden kaynaklanıyor'
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova’nın Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik yollardan çözüm bulmaya hazır olduğunu belirterek, sorunun... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova’nın Ukrayna’daki çatışmanın siyasi ve diplomatik yollarla çözümüne açık olduğunu belirtti. Galuzin, yaptığı açıklamada, İstanbul müzakere sürecinin yeniden canlandırılması için gerekli tüm koşulların bulunduğunu ifade etti.Galuzin, “Rusya, Ukrayna krizi konusunda siyasi ve diplomatik bir çözüme, Kiev temsilcileriyle doğrudan görüşmelere devam etmeye hazır. Türk yetkililer, bu görüşmeler için İstanbul’da yeniden bir platform sağlamaya istekli olduklarını defalarca teyit ettiler. Dolayısıyla İstanbul sürecinin geliştirilmesi için tüm şartlar mevcut. Sorun, yalnızca Kiev’in siyasi irade eksikliğinden kaynaklanıyor” dedi.Bakan Yardımcısı, Rus heyetinin İstanbul görüşmelerinde sunduğu tüm önerilerin hala masada olduğunu hatırlatarak, bu öneriler arasında cephe hattında insani ateşkeslerin uygulanması, esirlerin ve hayatını kaybedenlerin takas edilmesi, sivil kişilerin geri gönderilmesi, üçlü çalışma grubunun oluşturulması ve barışın temel ilkelerini içeren mutabakat taslaklarının hazırlanması gibi somut adımların bulunduğunu söyledi.Rus diplomat, bu önerilerin hala geçerliliğini koruduğunu vurgulayarak, “Bu konular üzerinde çalışmaya ve Ukrayna tarafının olası karşı tekliflerini değerlendirmeye hazırız” ifadelerini kullandı.
Rusya, siyasi çözüm için hazır olduğunu açıkladı: 'Sorun, yalnızca Kiev’in siyasi irade eksikliğinden kaynaklanıyor'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Moskova’nın Ukrayna krizine siyasi ve diplomatik yollardan çözüm bulmaya hazır olduğunu belirterek, sorunun sadece Kiev'in siyasi irade eksikliğinden kaynaklandığını ifade etti.
