https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/polyanskiy-nankorluk-dedi-kuba-o-donemde-ukraynaya-adeta-son-gomlegini-vermisti-1100634616.html

Polyanskiy 'nankörlük' dedi: 'Küba o dönemde Ukrayna’ya adeta son gömleğini vermişti'

Polyanskiy 'nankörlük' dedi: 'Küba o dönemde Ukrayna’ya adeta son gömleğini vermişti'

Sputnik Türkiye

Rusya’nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın Küba’ya uygulanan ambargonun kaldırılmasına karşı oy kullanmasının... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T04:47+0300

2025-10-31T04:47+0300

2025-10-31T04:47+0300

dmitriy polyanskiy

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/01/1095829400_0:51:2912:1689_1920x0_80_0_0_cdf852dac9c80d451f8138c9f6a9f99f.jpg

Rusya’nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın Küba’ya uygulanan ambargonun kaldırılmasına karşı oy kullanmasını sert bir dille eleştirdi. Polianskiy, sosyal medya platformundq aptığı paylaşımda, Kiev yönetiminin bu tavrının rejimin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.Rus diplomat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga’nın ülkesinin oylamadaki kararını savunan açıklamasına yanıt vererek, “Bu karar, Kiev rejiminin gerçek yüzünü açıkça gösteriyor. 1986 Çernobil felaketinin ardından Küba’nın Ukraynalı çocuklara gösterdiği yardım ve desteği böyle mi ödüllendiriyorlar?” dedi. Polyanskiy, Ukrayna’nın zor zamanlarında yanında olan bir ülkeye karşı nankörlük ettiğini belirterek, “Küba o dönemde Ukrayna’ya adeta son gömleğini vermişti” ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kısa süre önce Küba’ya yönelik ABD ambargosunun kaldırılmasını talep eden karar tasarısını 33. kez kabul etti. “ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukaya son verilmesi” çağrısı yapılan karara 165 ülke destek verirken, yalnızca ABD, Ukrayna, Macaristan, İsrail, Arjantin, Palau ve Mikronezya karşı oy kullandı. Polonya, Romanya, Letonya ve Estonya ise çekimser kaldı.BM, ABD’nin Küba’ya yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını öngören benzer kararları 1992 yılından bu yana her yıl onaylıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/zaharova-rusyanin-moldova-buyukelcisinin-statusunde-hicbir-belirsizlik-yok--1100634029.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy polyanskiy