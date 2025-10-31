https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/polyanskiy-nankorluk-dedi-kuba-o-donemde-ukraynaya-adeta-son-gomlegini-vermisti-1100634616.html
31.10.2025
Rusya’nın Birleşmiş Milletler’deki Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, Ukrayna’nın Küba’ya uygulanan ambargonun kaldırılmasına karşı oy kullanmasını sert bir dille eleştirdi. Polianskiy, sosyal medya platformundq aptığı paylaşımda, Kiev yönetiminin bu tavrının rejimin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu ifade etti.Rus diplomat, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiga’nın ülkesinin oylamadaki kararını savunan açıklamasına yanıt vererek, “Bu karar, Kiev rejiminin gerçek yüzünü açıkça gösteriyor. 1986 Çernobil felaketinin ardından Küba’nın Ukraynalı çocuklara gösterdiği yardım ve desteği böyle mi ödüllendiriyorlar?” dedi. Polyanskiy, Ukrayna’nın zor zamanlarında yanında olan bir ülkeye karşı nankörlük ettiğini belirterek, “Küba o dönemde Ukrayna’ya adeta son gömleğini vermişti” ifadelerini kullandı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, kısa süre önce Küba’ya yönelik ABD ambargosunun kaldırılmasını talep eden karar tasarısını 33. kez kabul etti. “ABD’nin Küba’ya uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ablukaya son verilmesi” çağrısı yapılan karara 165 ülke destek verirken, yalnızca ABD, Ukrayna, Macaristan, İsrail, Arjantin, Palau ve Mikronezya karşı oy kullandı. Polonya, Romanya, Letonya ve Estonya ise çekimser kaldı.BM, ABD’nin Küba’ya yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılmasını öngören benzer kararları 1992 yılından bu yana her yıl onaylıyor.
