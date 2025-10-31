https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rus-uzman-yabanci-gazetecilerin-abluka-altindaki-bolgelere-gitmesi-kiev-icin-buyuk-riskler-tasiyor-1100651148.html

Rus uzman: Yabancı gazetecilerin abluka altındaki bölgelere gitmesi Kiev için büyük riskler taşıyor

Rus uzman Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecileri abluka altındaki bölgelere almayı yasaklamasının arkasındaki olası nedenleri ve bu durumun Ukrayna... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Rus askeri-politik analiz uzmanı Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde, özellikle de Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'ta bulunmalarını yasaklamasının sebepleriyle ilgili olarak Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu yasağın, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın askeri başarılarını ve çatışmayla ilgili kaynakların nasıl kullanıldığını gizlemeye yönelik bir strateji olabileceğini belirtti.'Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelere gitmesini neden yasaklama ihtiyacı duyduğu' sorusunu yanı veren Kostikin, bu tür bir yasağın Rusya'nın askeri başarılarını ve stratejik üstünlüğünü gizleme amacı taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna ve Batılı gazeteciler Rus ordusunun kuşatması altındaki bölgelere gitme teklifi neden reddedebilir? sorusuna verdiği yanıtta Kostikin, gazetecilerin ‘bilgi cephesinin askerleri’ olduklarını ve Rusya'nın davetini kabul etmelerinin, kendi ülkelerinde ‘Rusya yanlısı’ olarak damgalanmalarına yol açabileceğini vurguladı.Rusya, Batı medyasının gündemini bu şekilde nasıl ele geçirebilir ve Kiev rejimi için riskler nelerdir? sorusunu ise Kostikin, şu şekilde yanıtladı:

