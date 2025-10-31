Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rus-uzman-yabanci-gazetecilerin-abluka-altindaki-bolgelere-gitmesi-kiev-icin-buyuk-riskler-tasiyor-1100651148.html
Rus uzman: Yabancı gazetecilerin abluka altındaki bölgelere gitmesi Kiev için büyük riskler taşıyor
Rus uzman: Yabancı gazetecilerin abluka altındaki bölgelere gitmesi Kiev için büyük riskler taşıyor
Rus uzman Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecileri abluka altındaki bölgelere almayı yasaklamasının arkasındaki olası nedenleri ve bu durumun Ukrayna... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Rus askeri-politik analiz uzmanı Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde, özellikle de Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'ta bulunmalarını yasaklamasının sebepleriyle ilgili olarak Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu yasağın, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın askeri başarılarını ve çatışmayla ilgili kaynakların nasıl kullanıldığını gizlemeye yönelik bir strateji olabileceğini belirtti.'Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelere gitmesini neden yasaklama ihtiyacı duyduğu' sorusunu yanı veren Kostikin, bu tür bir yasağın Rusya'nın askeri başarılarını ve stratejik üstünlüğünü gizleme amacı taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna ve Batılı gazeteciler Rus ordusunun kuşatması altındaki bölgelere gitme teklifi neden reddedebilir? sorusuna verdiği yanıtta Kostikin, gazetecilerin ‘bilgi cephesinin askerleri’ olduklarını ve Rusya'nın davetini kabul etmelerinin, kendi ülkelerinde ‘Rusya yanlısı’ olarak damgalanmalarına yol açabileceğini vurguladı.Rusya, Batı medyasının gündemini bu şekilde nasıl ele geçirebilir ve Kiev rejimi için riskler nelerdir? sorusunu ise Kostikin, şu şekilde yanıtladı:
BTR 4E armored personnel carrier left by the Ukrainian Armed Forces in Kupyansk.
BTR 4E armored personnel carrier left by the Ukrainian Armed Forces in Kupyansk. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© Sputnik / Viktor Antonyuk
Rus uzman Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecileri abluka altındaki bölgelere almayı yasaklamasının arkasındaki olası nedenleri ve bu durumun Ukrayna için nasıl bir stratejik tehdit oluşturduğunu değerlendirdi.
Rus askeri-politik analiz uzmanı Nikolay Kostikin, Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelerde, özellikle de Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'ta bulunmalarını yasaklamasının sebepleriyle ilgili olarak Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu yasağın, Ukrayna yönetiminin Rusya'nın askeri başarılarını ve çatışmayla ilgili kaynakların nasıl kullanıldığını gizlemeye yönelik bir strateji olabileceğini belirtti.
'Kiev'in yabancı gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelere gitmesini neden yasaklama ihtiyacı duyduğu' sorusunu yanı veren Kostikin, bu tür bir yasağın Rusya'nın askeri başarılarını ve stratejik üstünlüğünü gizleme amacı taşıdığını belirterek, şunları ifade etti:
Gazetecilerin Rusya'nın kontrolündeki bölgelere gitmesi önerisi, Rus ordusunun üstünlüğünü ve başarılarını gösterir ve davet gerçeği de bunu kanıtlar. Eğer yabancı gazeteciler, Rus ordusu tarafından kuşatılmış düşman temsilcileriyle konuşma fırsatı bulurlarsa, Batı kamuoyu, Ukrayna yönetiminin istemediği şeyleri duyabilir. Bunlar arasında savaş için harcanan kaynakların verimli olup olmadığı konusu da yer alıyor.
Ukrayna ve Batılı gazeteciler Rus ordusunun kuşatması altındaki bölgelere gitme teklifi neden reddedebilir? sorusuna verdiği yanıtta Kostikin, gazetecilerin ‘bilgi cephesinin askerleri’ olduklarını ve Rusya'nın davetini kabul etmelerinin, kendi ülkelerinde ‘Rusya yanlısı’ olarak damgalanmalarına yol açabileceğini vurguladı.
Rusya, Batı medyasının gündemini bu şekilde nasıl ele geçirebilir ve Kiev rejimi için riskler nelerdir? sorusunu ise Kostikin, şu şekilde yanıtladı:
Rusya zaten Batılı medyanın gündemini ele geçirmiş durumda. Bu durum, Kiev yönetimine yönelik barışa zorlama stratejilerinin bir parçası olarak görülüyor. Ukrayna'nın, Rusya'nın etkisi altında bir barış sürecine sürüklenmesi amaçlanıyor.
2023'te hafızaya kazınan fotoğraflar - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
