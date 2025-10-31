Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus uzman Koşkin: Gazeteciler kuşatılan bölgelere giderse, Kiev'in savaşı kaybettiği hemen anlaşılır
Rus uzman Koşkin: Gazeteciler kuşatılan bölgelere giderse, Kiev'in savaşı kaybettiği hemen anlaşılır
Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, gazetecilerin kuşatma bölgelerini ziyaret etmelerinin Vladimir Zelenskiy rejiminin işine gelmediğini belirtti.Yabancı ve yerli gazetecilerin Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'taki kuşatma bölgelerine girmesinin yasaklanmasını Sputnik'e değerlendiren Koşkin, "Şu anda, Ukraynalılar da dahil gazetecilerin kuşatılmış ve kıskaca alınmış bölgeleri ziyaret etmesi Zelenskiy rejimi için uygun değil. Ukraynalı askerler orada bulunuyor ve buna izin verilmesi halinde Ukrayna'nın sadece savaşamayacak durumda olduğu değil, aynı zamanda tüm temas hattı boyunca bu savaşı kaybettiği herkes tarafından hemen anlaşılır" dedi.Zelenskiy'in her şeyden önce Batılı hükümetleri tuzağa düşürmeye devam etmek ve başarılı bir şekilde savaştıklarını savunmak istediğini anlatan Koşkin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukraynalı ve özellikle de Batılı gazetecilerin kuşatılmış bölgeleri Rusya Devlet Başkanı'nın daveti üzerine ziyaret etmelerine kati biçimde karşı çıkmasının nedeni muhtemelen budur" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı'nın tek bir ekibinin bile Ukrayna'nın dünyanın en yolsuz ülkesi olduğunu ve tahsis edilen fonların adil bir şekilde dağıtılmadığını, hepsinin 'cebe indirildiğini' saklamadığını belirten Rus uzman, "Batı dünyası gazetecileri oraya göndermeye karar vermezse, kimse gitmeyecek. Tabii, bazı blog yazarları hariç" diye ekledi.
Rus uzman Koşkin: Gazeteciler kuşatılan bölgelere giderse, Kiev'in savaşı kaybettiği hemen anlaşılır

31.10.2025
Kiev'in yerli ve yabancı gazetecilere Rus ordusunun kuşattığı bölgelere gitme yasağı getirmesini yorumlayan Koşkin, böyle bir durumda Kiev'in savaşı kaybettiğinin hemen anlaşılacağının altını çizdi.
Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, gazetecilerin kuşatma bölgelerini ziyaret etmelerinin Vladimir Zelenskiy rejiminin işine gelmediğini belirtti.

Yabancı ve yerli gazetecilerin Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'taki kuşatma bölgelerine girmesinin yasaklanmasını Sputnik'e değerlendiren Koşkin, "Şu anda, Ukraynalılar da dahil gazetecilerin kuşatılmış ve kıskaca alınmış bölgeleri ziyaret etmesi Zelenskiy rejimi için uygun değil. Ukraynalı askerler orada bulunuyor ve buna izin verilmesi halinde Ukrayna'nın sadece savaşamayacak durumda olduğu değil, aynı zamanda tüm temas hattı boyunca bu savaşı kaybettiği herkes tarafından hemen anlaşılır" dedi.

Zelenskiy'in her şeyden önce Batılı hükümetleri tuzağa düşürmeye devam etmek ve başarılı bir şekilde savaştıklarını savunmak istediğini anlatan Koşkin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukraynalı ve özellikle de Batılı gazetecilerin kuşatılmış bölgeleri Rusya Devlet Başkanı'nın daveti üzerine ziyaret etmelerine kati biçimde karşı çıkmasının nedeni muhtemelen budur" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı'nın tek bir ekibinin bile Ukrayna'nın dünyanın en yolsuz ülkesi olduğunu ve tahsis edilen fonların adil bir şekilde dağıtılmadığını, hepsinin 'cebe indirildiğini' saklamadığını belirten Rus uzman, "Batı dünyası gazetecileri oraya göndermeye karar vermezse, kimse gitmeyecek. Tabii, bazı blog yazarları hariç" diye ekledi.
