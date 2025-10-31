https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rus-uzman-koskin-gazeteciler-kusatilan-bolgelere-giderse-kievin-savasi-kaybettigi-hemen-anlasilir-1100649199.html

Rus uzman Koşkin: Gazeteciler kuşatılan bölgelere giderse, Kiev'in savaşı kaybettiği hemen anlaşılır

Rus uzman Koşkin: Gazeteciler kuşatılan bölgelere giderse, Kiev'in savaşı kaybettiği hemen anlaşılır

Sputnik Türkiye

Kiev'in yerli ve yabancı gazetecilere Rus ordusunun kuşattığı bölgelere gitme yasağı getirmesini yorumlayan Koşkin, böyle bir durumda Kiev'in savaşı... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T16:04+0300

2025-10-31T16:04+0300

2025-10-31T16:04+0300

ukrayna kri̇zi̇

andrey koşkin

vladimir zelenskiy

kiev

ukrayna

krasnoarmeysk

sputnik

kupyansk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/0d/1078414332_0:205:2910:1842_1920x0_80_0_0_e21a44474da53414adf52336a3614667.jpg

Askeri Siyaset Bilimciler Derneği Üyesi ve Rusya Plehanov Ekonomi Üniversitesi Siyasi Analiz ve Sosyal-Psikolojik Süreçler Bölüm Başkanı Andrey Koşkin, gazetecilerin kuşatma bölgelerini ziyaret etmelerinin Vladimir Zelenskiy rejiminin işine gelmediğini belirtti.Yabancı ve yerli gazetecilerin Krasnoarmeysk, Dimitrov ve Kupyansk'taki kuşatma bölgelerine girmesinin yasaklanmasını Sputnik'e değerlendiren Koşkin, "Şu anda, Ukraynalılar da dahil gazetecilerin kuşatılmış ve kıskaca alınmış bölgeleri ziyaret etmesi Zelenskiy rejimi için uygun değil. Ukraynalı askerler orada bulunuyor ve buna izin verilmesi halinde Ukrayna'nın sadece savaşamayacak durumda olduğu değil, aynı zamanda tüm temas hattı boyunca bu savaşı kaybettiği herkes tarafından hemen anlaşılır" dedi.Zelenskiy'in her şeyden önce Batılı hükümetleri tuzağa düşürmeye devam etmek ve başarılı bir şekilde savaştıklarını savunmak istediğini anlatan Koşkin, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukraynalı ve özellikle de Batılı gazetecilerin kuşatılmış bölgeleri Rusya Devlet Başkanı'nın daveti üzerine ziyaret etmelerine kati biçimde karşı çıkmasının nedeni muhtemelen budur" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı'nın tek bir ekibinin bile Ukrayna'nın dünyanın en yolsuz ülkesi olduğunu ve tahsis edilen fonların adil bir şekilde dağıtılmadığını, hepsinin 'cebe indirildiğini' saklamadığını belirten Rus uzman, "Batı dünyası gazetecileri oraya göndermeye karar vermezse, kimse gitmeyecek. Tabii, bazı blog yazarları hariç" diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rusyadan-kusatma-aciklamasi-kiev-uluslararasi-toplumu-ve-ukrayna-halkini-kandirmaya-calisiyor-1100640373.html

kiev

ukrayna

krasnoarmeysk

kupyansk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

andrey koşkin, vladimir zelenskiy, kiev, ukrayna, krasnoarmeysk, sputnik, kupyansk