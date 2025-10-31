https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/rus-ordusu-bir-yerlesim-birimini-daha-dusman-guclerinden-temizledi-1100643492.html
Rus ordusu bir yerleşim birimini daha düşman güçlerinden temizledi
Özel askeri harekatı dur durak bilmeden sürdüren Rus güçler, kontrolleri altında tuttukları toprakları genişletmeye de devam ediyor. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novooleksandrovka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novooleksandrovka yerleşim merkezini kontrol altına aldı.Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen biri yoğun 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji tesisleri, ulaşım altyapısı, Ukrayna ordusuna silah ve teçhizat taşıyan trenler, askeri hava üsleri, cephanelikler, Flamingo seyir füzeleri ile uzun menzilli saldırı İHA'larının montaj atölyeleri, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 115 asker olarak gerçekleşti.
13:36 31.10.2025 (güncellendi: 13:42 31.10.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Dnepropetrovsk Bölgesi’nin Novooleksandrovka köyünün Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasına göre, ‘Vostok’ (Doğu) askeri grubu, yürütülen aktif faaliyetler sonucunda Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Novooleksandrovka yerleşim merkezini kontrol altına aldı.
Ayrıca son bir haftanın bilançosunu açıklayan Bakanlık, hassas silahlar ve İHA'lar ile düzenlenen biri yoğun 6 grup saldırısı sonucu Ukrayna'da silah sanayisi işletmeleri ve bu işletmeleri besleyen enerji tesisleri, ulaşım altyapısı, Ukrayna ordusuna silah ve teçhizat taşıyan trenler, askeri hava üsleri, cephanelikler, Flamingo seyir füzeleri ile uzun menzilli saldırı İHA'larının montaj atölyeleri, insansız hücumbot depoları ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların bulunduğu yerlerin imha edildiğini bildirdi.
Tüm cephe boyunca ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir haftada 7 yerleşim merkezini Ukraynalı oluşumlardan temizledi.
Ukrayna ordusunun son bir haftadaki kaybı 10 bin 115 asker olarak gerçekleşti.