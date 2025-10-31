https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kremlin-lavrov-rubio-gorusmeleri-ile-ilgili-resmi-aciklamalar-temel-alinmali-1100643050.html
Kremlin: Lavrov-Rubio görüşmeleri ile ilgili resmi açıklamalar temel alınmalı
31.10.2025
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li vekidaşı Marco Rubio arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin medyadaki iddiaları değerlendiren Peskov, "Herkese, Lavrov ve Rubio'nun telefon görüşmesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu telefon görüşmesi ile ilgili açıklamasında kullanılan ifadeleri hatırlamalarını öneriyorum. Orada tamamen farklı ifadeler, bambaşka değerlendirmeler vardı ve elbette gazetelerdeki haberlere değil, bu ifadelere odaklanmak daha doğru olur" ifadesini kullandı.Rusya'ya yönelik suçlamalara da değinen Rus yetkili, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında Rusya'ya yönelik iddialarda bulunduğunda, Rus tarafı bu iddiaları gerekçelerle çürütmüş ve bunların asılsız olduğunu açıklamıştı" dedi.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
13:19 31.10.2025 (güncellendi: 13:21 31.10.2025)
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li vekidaşı Marco Rubio arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin medyadaki iddiaları değerlendiren Peskov, "Herkese, Lavrov ve Rubio'nun telefon görüşmesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu telefon görüşmesi ile ilgili açıklamasında kullanılan ifadeleri hatırlamalarını öneriyorum. Orada tamamen farklı ifadeler, bambaşka değerlendirmeler vardı ve elbette gazetelerdeki haberlere değil, bu ifadelere odaklanmak daha doğru olur" ifadesini kullandı.
Rusya'ya yönelik suçlamalara da değinen Rus yetkili, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında Rusya'ya yönelik iddialarda bulunduğunda, Rus tarafı bu iddiaları gerekçelerle çürütmüş ve bunların asılsız olduğunu açıklamıştı" dedi.
Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:
Putin ve Şi Cinping sürekli temas halindeler;
Kremlin, Mişustin'in önümüzdeki Çin ziyaretine büyük önem veriyor;
Moskova, Mişustin'in Çin ziyareti sırasında Şi tarafından kabul edilmesini bekliyor, bu iki ülke arasındaki bir gelenek;
Putin, bugün Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.