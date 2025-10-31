https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kremlin-lavrov-rubio-gorusmeleri-ile-ilgili-resmi-aciklamalar-temel-alinmali-1100643050.html

Kremlin: Lavrov-Rubio görüşmeleri ile ilgili resmi açıklamalar temel alınmalı

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Rubio arasındaki temaslara ilişkin gazete değerlendirmelerinden ziyade resmi... 31.10.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, bugünkü basın brifinginde gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD'li vekidaşı Marco Rubio arasında geçen hafta gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin medyadaki iddiaları değerlendiren Peskov, "Herkese, Lavrov ve Rubio'nun telefon görüşmesinde ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bu telefon görüşmesi ile ilgili açıklamasında kullanılan ifadeleri hatırlamalarını öneriyorum. Orada tamamen farklı ifadeler, bambaşka değerlendirmeler vardı ve elbette gazetelerdeki haberlere değil, bu ifadelere odaklanmak daha doğru olur" ifadesini kullandı.Rusya'ya yönelik suçlamalara da değinen Rus yetkili, "ABD, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kapsamında Rusya'ya yönelik iddialarda bulunduğunda, Rus tarafı bu iddiaları gerekçelerle çürütmüş ve bunların asılsız olduğunu açıklamıştı" dedi.Peskov'un bugünkü basın brifinginde yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar:

