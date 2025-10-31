https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/robert-de-nironun-torunu-asiri-dozdan-olmustu-5-kisi-gozaltina-alindi-1100641883.html

Robert De Niro'nun torunu aşırı dozdan ölmüştü: 5 kişi gözaltına alındı

Robert De Niro'nun torunu aşırı dozdan ölmüştü: 5 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

ABD'de Robert De Niro'nun torunu ve iki gencin 2023 yılında aşırı dozdan ölmesiyle ilgili olarak beş kişiye suçlama yöneltildi. New York yetkilileri... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T12:56+0300

2025-10-31T12:56+0300

2025-10-31T12:56+0300

yaşam

robert de niro

new york

abd

aşırı doz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/15/1057699213_0:0:3097:1742_1920x0_80_0_0_2836ef6d82fd5f63b81ea94fc8c52c48.jpg

Akademi ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun torunu, 2023 yılında aşırı dozdan hayatını kaybetmiş ve ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, kızı Drena'nın tek çocuğu olan torununun vefatından dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" söylemişti. ABD'nin New York eyaletinde yetkililer, şüpheliler Bruce Epperson, Eddie Barreto, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas'ı, sosyal medya aracılığıyla şehirdeki gençlere ve genç yetişkinlere sahte reçeteli haplar satan bir dağıtım ağı işletmekle suçladı. 3 kişi yaşamını yitirdiŞüpheliler, 18 yaşındaki Leandro De Niro-Rodriguez'i, Blondie müzik grubunun kurucu ortağı Chris Stein'ın kızı Akira Stein'ı ve ismi açıklanmayan üçüncü bir kişinin ölümüyle ilişkilendiriliyor. Savcılar, beş şüphelinin Ocak-Temmuz 2023 arasında New York'ta binlerce uyuşturucu hapı, sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak sattığını iddia ediyor.Chris Stein, dün yaptığı açıklamada, kızının davasında yapılan tutuklamalara dikkat çekerek yetkililere "onun için bir nebze adalet umudu" için teşekkür etti.Yetkililer, suçlu bulunmaları halinde suçlamaların asgari 20 yıl, azami ise müebbet hapis cezası gerektirdiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulerin-uyusturucu-testi-ardindan-ilk-aciklamalari-1100283347.html

new york

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

robert de niro, new york, abd, aşırı doz