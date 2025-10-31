https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/robert-de-nironun-torunu-asiri-dozdan-olmustu-5-kisi-gozaltina-alindi-1100641883.html
Robert De Niro'nun torunu aşırı dozdan ölmüştü: 5 kişi gözaltına alındı
Robert De Niro'nun torunu aşırı dozdan ölmüştü: 5 kişi gözaltına alındı
31.10.2025
Akademi ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun torunu, 2023 yılında aşırı dozdan hayatını kaybetmiş ve ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, kızı Drena'nın tek çocuğu olan torununun vefatından dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" söylemişti. ABD'nin New York eyaletinde yetkililer, şüpheliler Bruce Epperson, Eddie Barreto, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas'ı, sosyal medya aracılığıyla şehirdeki gençlere ve genç yetişkinlere sahte reçeteli haplar satan bir dağıtım ağı işletmekle suçladı. 3 kişi yaşamını yitirdiŞüpheliler, 18 yaşındaki Leandro De Niro-Rodriguez'i, Blondie müzik grubunun kurucu ortağı Chris Stein'ın kızı Akira Stein'ı ve ismi açıklanmayan üçüncü bir kişinin ölümüyle ilişkilendiriliyor. Savcılar, beş şüphelinin Ocak-Temmuz 2023 arasında New York'ta binlerce uyuşturucu hapı, sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak sattığını iddia ediyor.Chris Stein, dün yaptığı açıklamada, kızının davasında yapılan tutuklamalara dikkat çekerek yetkililere "onun için bir nebze adalet umudu" için teşekkür etti.Yetkililer, suçlu bulunmaları halinde suçlamaların asgari 20 yıl, azami ise müebbet hapis cezası gerektirdiğini söyledi.
Robert De Niro'nun torunu aşırı dozdan ölmüştü: 5 kişi gözaltına alındı
ABD'de Robert De Niro'nun torunu ve iki gencin 2023 yılında aşırı dozdan ölmesiyle ilgili olarak beş kişiye suçlama yöneltildi. New York yetkilileri, şüphelileri sosyal medya aracılığıyla şehirdeki gençlere sahte reçeteli hap satan bir suç dağıtım ağı işletmekle suçluyor.
Akademi ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun torunu, 2023 yılında aşırı dozdan hayatını kaybetmiş ve ünlü sanatçı yaptığı açıklamada, kızı Drena'nın tek çocuğu olan torununun vefatından dolayı "derinden üzüntü duyduğunu" söylemişti.
ABD'nin New York eyaletinde yetkililer, şüpheliler Bruce Epperson, Eddie Barreto, Grant McIver, John Nicolas ve Roy Nicolas'ı, sosyal medya aracılığıyla şehirdeki gençlere ve genç yetişkinlere sahte reçeteli haplar satan bir dağıtım ağı işletmekle suçladı.
Şüpheliler, 18 yaşındaki Leandro De Niro-Rodriguez'i, Blondie müzik grubunun kurucu ortağı Chris Stein'ın kızı Akira Stein'ı ve ismi açıklanmayan üçüncü bir kişinin ölümüyle ilişkilendiriliyor.
Savcılar, beş şüphelinin Ocak-Temmuz 2023 arasında New York'ta binlerce uyuşturucu hapı, sosyal medya ve şifreli mesajlaşma uygulamaları kullanarak sattığını iddia ediyor.
Chris Stein, dün yaptığı açıklamada, kızının davasında yapılan tutuklamalara dikkat çekerek yetkililere "onun için bir nebze adalet umudu" için teşekkür etti.
Yetkililer, suçlu bulunmaları halinde suçlamaların asgari 20 yıl, azami ise müebbet hapis cezası gerektirdiğini söyledi.