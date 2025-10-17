https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/unlulerin-uyusturucu-testi-ardindan-ilk-aciklamalari-1100283347.html

Ünlülerin uyuşturucu testi ardından ilk açıklamaları

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında birçok ünlü isim ifadeye çağrıldı.

türki̇ye

dilan polat

i̇rem derici

feyza altun

i̇stanbul

adli tıp kurumu

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu imalatı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında yapılan testlerde Dilan Polat, Derin Talu, Berrak Tüzünataç, Deren Talu, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım’ın örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi.Engin Polat, İrem Derici, Feyza Altun ve Ziynet Sali’nin kanında ise ilaç etken maddesi bulundu. Yetkililer, söz konusu ilaçların yeşil reçeteyle temin edildiğini bildirdi. Hadise, Demet Evgar, Duygu Özaslan, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray ve Özge Özpirinçci’nin test sonuçları ise temiz çıktı.Testlerin ardından ünlüler sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu. Dilan Polat, “Benim kanımda çıkabilecek tek şey, yeşil reçeteyle alınmış ilaçlarım” derken; İrem Derici, “Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum. Bugüne kadar size asla yalan söylemedim” ifadelerini kullandı.Deren Talu, sonuçlara tepki göstererek “Şok içerisindeyim. Hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Sonuçlar asla doğru değil” dedi. Engin Polat ise esprili bir dille “Çok kırıldım. Ben niye yokum?” yorumunu yaptı.Deren ve Derin Talu'nun annesi Defne Samyeli, “Bu operasyona da, Adli Tıp Kurumu’nun sonuçlarına da güvenmiyoruz. Bağımsız bir hastanede çocuklarım için bu testleri yeniden yaptıracağız” derken; avukat Feyza Altun, “Sınanmışlığın kibri. Allah beni yargılayan herkesi onunla sınasın” paylaşımında bulundu.

