Pentagon’dan Beyaz Saray’a onay: Ukrayna’ya Tomahawk füzesi tedarikine yeşil ışık
Sputnik Türkiye
Pentagon, Tomahawk füzelerinin Ukrayna’ya tedarikine onay verdi. ABD savunma kaynakları, bu kararın ülkenin silah stoklarını etkilemeyeceğini belirtti. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
CNN’in ABD ve Avrupa’daki kaynaklarına dayandırdığı haberde, Pentagon’un Ukrayna’ya uzun menzilli seyir füzeleri Tomahawk verilmesine ilişkin olarak Beyaz Saray’a onay verdiği bildirildi. Haberde ayrıca, Pentagon’un bu adımın ABD’nin silah stoklarına zarar vermeyeceği sonucuna vardığı belirtildi. Daha önce ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede, yalnızca ABD’nin Tomahawk füzelerini kullanma becerisine sahip olduğunu ve bu bilgi veya teknolojiyi hiç kimseyle paylaşmayacaklarını ifade etmişti. CNN tarafından, bu füzelerin Ukrayna’ya devredilmesine ilişkin nihai siyasi kararın artık başkanın elinde bulunduğu aktarıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Ekim’de yaptığı açıklamada, Rusya topraklarına Tomahawk füzeleriyle saldırı düzenlenmesi durumunda, Rusya’nın vereceği karşılığın çok ciddi, hatta sarsıcı olacağını belirtmişti. Gazetecilerin Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’dan Putin’in sözlerini açıklamasını istemesi üzerine Peskov, Putin’in açıklamasının zaten yeterince açık ve kapsamlı olduğunu, bu konuda ek bir yorum yapmaya gerek olmadığını ifade etmişti.
