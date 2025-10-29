ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-trump-kieve-tomahawk-tedariki-konusunu-degerlendirmeye-devam-ediyor-1100565280.html
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Başkan Donald Trump’ın, Kiev’e Tomahawk füzeleri gönderilip gönderilmeyeceğini veya bu tür uzun menzilli silahların diğer ülkeler tarafından temin edilip edilemeyeceği konusunu incelemeye devam ettiğini söyledi.Whitaker, "Başkan Trump, Tomahawk’ların tedarikinin gerekli olup olmadığı veya diğer ülkelerin uzak menzilli saldırılar için başka seçenekler sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmeye devam ediyor" dedi.Whitaker, CIA Başkanı John Ratcliffe ile Rusya'ya yönelik alternatif yaptırım seçeneklerini görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirterek, “Başkan Trump'ın elinde bir çok kart var. Bu, onun oynadığı Rus petrolüne yönelik yaptırım kartlarından sadece biri. Daha fazlası da var. Bugün burada, Brüksel’de CIA Direktörü John Ratcliffe ile çok sayıda alternatif yaptırım seçeneği ele aldık. Başkan Trump, gerektiğinde bunları kullanacaktır” diye konuştu. ABD’nin önümüzdeki aylarda Avrupa’ya 2 milyar dolarlık silah satışı yapmayı planladığını ve bu silahların büyük olasılıkla Ukrayna’ya aktarılacağını belirten Whitaker, ayrıca gelecek yıl ABD’nin Avrupa ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya toplamda 15-16 milyar dolarlık silah tedarik etmesini beklediğini vurguladı.
