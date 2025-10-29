Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-trump-kieve-tomahawk-tedariki-konusunu-degerlendirmeye-devam-ediyor-1100565280.html
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor
Sputnik Türkiye
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Başkan Donald Trump’ın Kiev’e Tomahawk füzeleri tedariki konusunu değerlendirmeye devam ettiğini belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T00:30+0300
2025-10-29T00:28+0300
dünya
abd
matthew whitaker
donald trump
rusya
kiev
tomahawk
cia
avrupa
nato
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Başkan Donald Trump’ın, Kiev’e Tomahawk füzeleri gönderilip gönderilmeyeceğini veya bu tür uzun menzilli silahların diğer ülkeler tarafından temin edilip edilemeyeceği konusunu incelemeye devam ettiğini söyledi.Whitaker, "Başkan Trump, Tomahawk’ların tedarikinin gerekli olup olmadığı veya diğer ülkelerin uzak menzilli saldırılar için başka seçenekler sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmeye devam ediyor" dedi.Whitaker, CIA Başkanı John Ratcliffe ile Rusya'ya yönelik alternatif yaptırım seçeneklerini görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirterek, “Başkan Trump'ın elinde bir çok kart var. Bu, onun oynadığı Rus petrolüne yönelik yaptırım kartlarından sadece biri. Daha fazlası da var. Bugün burada, Brüksel’de CIA Direktörü John Ratcliffe ile çok sayıda alternatif yaptırım seçeneği ele aldık. Başkan Trump, gerektiğinde bunları kullanacaktır” diye konuştu. ABD’nin önümüzdeki aylarda Avrupa’ya 2 milyar dolarlık silah satışı yapmayı planladığını ve bu silahların büyük olasılıkla Ukrayna’ya aktarılacağını belirten Whitaker, ayrıca gelecek yıl ABD’nin Avrupa ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya toplamda 15-16 milyar dolarlık silah tedarik etmesini beklediğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-abd-ile-rusya-arasindaki-kapsamli-anlasma-avrupada-barisin-anahtari-olabilir-1100564455.html
rusya
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_20:0:680:495_1920x0_80_0_0_ca349bb80a8813cde28585e9d8ecb122.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, matthew whitaker, donald trump, rusya, kiev, tomahawk, cia, avrupa, nato, bloomberg
abd, matthew whitaker, donald trump, rusya, kiev, tomahawk, cia, avrupa, nato, bloomberg

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor

00:30 29.10.2025
© AP Photo / Alex BrandonDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Abone ol
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Başkan Donald Trump’ın Kiev’e Tomahawk füzeleri tedariki konusunu değerlendirmeye devam ettiğini belirtti.
ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Başkan Donald Trump’ın, Kiev’e Tomahawk füzeleri gönderilip gönderilmeyeceğini veya bu tür uzun menzilli silahların diğer ülkeler tarafından temin edilip edilemeyeceği konusunu incelemeye devam ettiğini söyledi.
Whitaker, "Başkan Trump, Tomahawk’ların tedarikinin gerekli olup olmadığı veya diğer ülkelerin uzak menzilli saldırılar için başka seçenekler sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmeye devam ediyor" dedi.
Whitaker, CIA Başkanı John Ratcliffe ile Rusya'ya yönelik alternatif yaptırım seçeneklerini görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirterek, “Başkan Trump'ın elinde bir çok kart var. Bu, onun oynadığı Rus petrolüne yönelik yaptırım kartlarından sadece biri. Daha fazlası da var. Bugün burada, Brüksel’de CIA Direktörü John Ratcliffe ile çok sayıda alternatif yaptırım seçeneği ele aldık. Başkan Trump, gerektiğinde bunları kullanacaktır” diye konuştu.
ABD’nin önümüzdeki aylarda Avrupa’ya 2 milyar dolarlık silah satışı yapmayı planladığını ve bu silahların büyük olasılıkla Ukrayna’ya aktarılacağını belirten Whitaker, ayrıca gelecek yıl ABD’nin Avrupa ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya toplamda 15-16 milyar dolarlık silah tedarik etmesini beklediğini vurguladı.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2025
UKRAYNA KRİZİ
Macaristan: ABD ile Rusya arasındaki kapsamlı anlaşma, Avrupa’da barışın anahtarı olabilir
Dün, 23:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала