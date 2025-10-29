https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/abdnin-nato-daimi-temsilcisi-trump-kieve-tomahawk-tedariki-konusunu-degerlendirmeye-devam-ediyor-1100565280.html

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi: Trump, Kiev'e Tomahawk tedariki konusunu değerlendirmeye devam ediyor

Sputnik Türkiye

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Whitaker, Başkan Donald Trump’ın Kiev’e Tomahawk füzeleri tedariki konusunu değerlendirmeye devam ettiğini belirtti. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-29T00:30+0300

2025-10-29T00:30+0300

2025-10-29T00:28+0300

dünya

abd

matthew whitaker

donald trump

rusya

kiev

tomahawk

cia

avrupa

nato

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, Bloomberg televizyonuna verdiği demeçte Başkan Donald Trump’ın, Kiev’e Tomahawk füzeleri gönderilip gönderilmeyeceğini veya bu tür uzun menzilli silahların diğer ülkeler tarafından temin edilip edilemeyeceği konusunu incelemeye devam ettiğini söyledi.Whitaker, "Başkan Trump, Tomahawk’ların tedarikinin gerekli olup olmadığı veya diğer ülkelerin uzak menzilli saldırılar için başka seçenekler sağlayıp sağlamayacağını değerlendirmeye devam ediyor" dedi.Whitaker, CIA Başkanı John Ratcliffe ile Rusya'ya yönelik alternatif yaptırım seçeneklerini görüşmek üzere bir görüşme gerçekleştirdiğini de belirterek, “Başkan Trump'ın elinde bir çok kart var. Bu, onun oynadığı Rus petrolüne yönelik yaptırım kartlarından sadece biri. Daha fazlası da var. Bugün burada, Brüksel’de CIA Direktörü John Ratcliffe ile çok sayıda alternatif yaptırım seçeneği ele aldık. Başkan Trump, gerektiğinde bunları kullanacaktır” diye konuştu. ABD’nin önümüzdeki aylarda Avrupa’ya 2 milyar dolarlık silah satışı yapmayı planladığını ve bu silahların büyük olasılıkla Ukrayna’ya aktarılacağını belirten Whitaker, ayrıca gelecek yıl ABD’nin Avrupa ülkeleri aracılığıyla Ukrayna'ya toplamda 15-16 milyar dolarlık silah tedarik etmesini beklediğini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251028/macaristan-abd-ile-rusya-arasindaki-kapsamli-anlasma-avrupada-barisin-anahtari-olabilir-1100564455.html

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, matthew whitaker, donald trump, rusya, kiev, tomahawk, cia, avrupa, nato, bloomberg