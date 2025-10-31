Türkiye
Pastırma yazı etkili oluyor, termometreler 30 dereceyi zorlayacak: Bugün hava nasıl?
Pastırma yazı etkili oluyor, termometreler 30 dereceyi zorlayacak: Bugün hava nasıl?
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Pastırma yazını etkili olduğu Türkiye genelinde... 31.10.2025
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da sis etkili olacakSabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARABursa: 22°C – Parçalı ve az bulutluÇanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EGEAfyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 24°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutluMuğla: 23°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 30°C – Az bulutlu ve açıkAntalya: 26°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 28°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 22°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 18°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 20°C – Parçalı ve az bulutluNevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 20°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 20°C – Parçalı ve az bulutluSinop: 23°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 20°C – Parçalı ve az bulutluRize: 19°C – Parçalı ve az bulutluSamsun: 22°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 12°C – Parçalı bulutluKars: 13°C – Parçalı bulutluMalatya: 19°C – Az bulutlu ve açıkVan: 14°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 21°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 23°C – Az bulutlu ve açık
Pastırma yazı etkili oluyor, termometreler 30 dereceyi zorlayacak: Bugün hava nasıl?

06:34 31.10.2025
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Pastırma yazını etkili olduğu Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi zorlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'da sis etkili olacak

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

MARMARA

Bursa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EGE

Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Adana: 30°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 26°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 28°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 22°C – Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Ankara: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 12°C – Parçalı bulutlu
Kars: 13°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 19°C – Az bulutlu ve açık
Van: 14°C – Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 23°C – Az bulutlu ve açık
