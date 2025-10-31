Pastırma yazı etkili oluyor, termometreler 30 dereceyi zorlayacak: Bugün hava nasıl?
© FotoğrafMeteoroloji uyardı: Termometreler 30 derecenin üstüne çıkıyor, kıyı illerinde sağanak yağış var
© Fotoğraf
Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Pastırma yazını etkili olduğu Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Akdeniz'de termometreler 30 dereceyi zorlayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara'da sis etkili olacak
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
MARMARA
Bursa: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Çanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
İstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Kırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EGE
Afyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Denizli: 24°C – Parçalı ve az bulutlu
İzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Muğla: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Adana: 30°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 26°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 28°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 22°C – Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Ankara: 18°C – Parçalı ve az bulutlu
Eskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Konya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Nevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Bolu: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Düzce: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Sinop: 23°C – Parçalı ve az bulutlu
Zonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Amasya: 20°C – Parçalı ve az bulutlu
Rize: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 22°C – Parçalı ve az bulutlu
Trabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Erzurum: 12°C – Parçalı bulutlu
Kars: 13°C – Parçalı bulutlu
Malatya: 19°C – Az bulutlu ve açık
Van: 14°C – Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Diyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 21°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 23°C – Az bulutlu ve açık
