Pastırma yazı etkili oluyor, termometreler 30 dereceyi zorlayacak: Bugün hava nasıl?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji'nin bugünkü hava durumu tahminlerine göre sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak. Pastırma yazını etkili olduğu Türkiye genelinde... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/15/1096377986_0:279:2651:1770_1920x0_80_0_0_eb1f591d625401e2ed68d7ed38414e94.png

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim Cuma günü hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'da sis etkili olacakSabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.Hava sıcaklıklarının; yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.MARMARABursa: 22°C – Parçalı ve az bulutluÇanakkale: 19°C – Parçalı ve az bulutluİstanbul: 19°C – Parçalı ve az bulutluKırklareli: 19°C – Parçalı ve az bulutluSabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EGEAfyonkarahisar: 20°C – Parçalı ve az bulutluDenizli: 24°C – Parçalı ve az bulutluİzmir: 23°C – Parçalı ve az bulutluMuğla: 23°C – Parçalı ve az bulutluAKDENİZAdana: 30°C – Az bulutlu ve açıkAntalya: 26°C – Az bulutlu ve açıkHatay: 28°C – Az bulutlu ve açıkIsparta: 22°C – Az bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUAnkara: 18°C – Parçalı ve az bulutluEskişehir: 19°C – Parçalı ve az bulutluKonya: 20°C – Parçalı ve az bulutluNevşehir: 17°C – Parçalı ve az bulutluBATI KARADENİZBolu: 20°C – Parçalı ve az bulutluDüzce: 20°C – Parçalı ve az bulutluSinop: 23°C – Parçalı ve az bulutluZonguldak: 19°C – Parçalı ve az bulutluORTA ve DOĞU KARADENİZAmasya: 20°C – Parçalı ve az bulutluRize: 19°C – Parçalı ve az bulutluSamsun: 22°C – Parçalı ve az bulutluTrabzon: 19°C – Parçalı ve az bulutluDOĞU ANADOLUErzurum: 12°C – Parçalı bulutluKars: 13°C – Parçalı bulutluMalatya: 19°C – Az bulutlu ve açıkVan: 14°C – Parçalı bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUDiyarbakır: 23°C – Az bulutlu ve açıkGaziantep: 25°C – Az bulutlu ve açıkMardin: 21°C – Az bulutlu ve açıkSiirt: 23°C – Az bulutlu ve açık

