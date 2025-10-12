Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/pastirma-yazi-ne-zaman-pastirma-sicaklari-hangi-ay-1100125363.html
Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?
Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?
Sputnik Türkiye
Sonbaharın serin havası kendini hissettirmeye başlarken, pastırma yazı merak konusu oldu. Meteoroloji verilerine göre pastırma sıcakları genellikle ekim ayı... 12.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-12T18:42+0300
2025-10-12T18:42+0300
türki̇ye
pastırma
pastırma sıcakları ne zaman
pastırma yazı ne zaman
pastırma yazı
pastırma sıcaklığı
sıcak
sıcak hava
sıcak hava dalgası
sıcak hava kubbesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053891478_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_74560c7732d0c9268cae1598a847fb3a.jpg
Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli ve ılık günler, halk arasında 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcaklıkları' olarak adlandırılıyor.Uzmanlara göre, genellikle ekim ayı sonuyla kasım ayı başında etkili olan bu dönem yaklaşık bir hafta boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini gösterecek. Kısa süreli bu ısınmanın ardından kasım ayıyla birlikte yeniden soğuk ve yağışlı havaların ülke genelinde etkili olacağı belirtiliyor.Öte yandan hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda doktorlar uyarıda bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/kalici-yaz-saati-uygulamasi-devam-edecek-mi-saatler-ne-zaman-geriye-alinacak-1099801235.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/10/1053891478_105:0:753:486_1920x0_80_0_0_76b878f80be20341aaa7e59b2c1555fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
pastırma, pastırma sıcakları ne zaman, pastırma yazı ne zaman, pastırma yazı, pastırma sıcaklığı, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta
pastırma, pastırma sıcakları ne zaman, pastırma yazı ne zaman, pastırma yazı, pastırma sıcaklığı, sıcak, sıcak hava, sıcak hava dalgası, sıcak hava kubbesi, sıcak hava, sıcak çarpması, en sıcak yıl, sıcak nokta

Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?

18:42 12.10.2025
© AADeniz - Sahil - Plaj - Yaz tatili
Deniz - Sahil - Plaj - Yaz tatili - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2025
© AA
Abone ol
Sonbaharın serin havası kendini hissettirmeye başlarken, pastırma yazı merak konusu oldu. Meteoroloji verilerine göre pastırma sıcakları genellikle ekim ayı sonuyla kasım ayı başında etkili oluyor.
Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli ve ılık günler, halk arasında 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcaklıkları' olarak adlandırılıyor.
Uzmanlara göre, genellikle ekim ayı sonuyla kasım ayı başında etkili olan bu dönem yaklaşık bir hafta boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini gösterecek. Kısa süreli bu ısınmanın ardından kasım ayıyla birlikte yeniden soğuk ve yağışlı havaların ülke genelinde etkili olacağı belirtiliyor.
Öte yandan hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda doktorlar uyarıda bulundu.
Yaz saati, saatlerin ileri ve geri alınması neden var? Ne zaman başladı? Neden bazıları kullanmıyor? - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
TÜRKİYE
Kalıcı yaz saati uygulaması devam edecek mi? Saatler ne zaman geriye alınacak?
30 Eylül, 17:59
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала