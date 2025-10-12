https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/pastirma-yazi-ne-zaman-pastirma-sicaklari-hangi-ay-1100125363.html

Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?

Pastırma yazı ne zaman? Pastırma sıcakları hangi ay?

12.10.2025

Sonbaharda havaların soğumasının ardından yaşanan güneşli ve ılık günler, halk arasında 'pastırma yazı' ya da 'pastırma sıcaklıkları' olarak adlandırılıyor.Uzmanlara göre, genellikle ekim ayı sonuyla kasım ayı başında etkili olan bu dönem yaklaşık bir hafta boyunca Türkiye’nin pek çok bölgesinde etkisini gösterecek. Kısa süreli bu ısınmanın ardından kasım ayıyla birlikte yeniden soğuk ve yağışlı havaların ülke genelinde etkili olacağı belirtiliyor.Öte yandan hızlı sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması konusunda doktorlar uyarıda bulundu.

