https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/papara-duyurdu-kullanici-hesaplarindaki-para-ne-olacak-1100653997.html

Papara duyurdu: Kullanıcı hesaplarındaki para ne olacak?

Papara duyurdu: Kullanıcı hesaplarındaki para ne olacak?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini 30 Ekim 2025 tarihli... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T20:40+0300

2025-10-31T20:40+0300

2025-10-31T20:41+0300

türki̇ye

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

papara

para

dijital para

kripto para

nakit para

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1e/1091001332_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_bb73bea0f86b2b5db64ae5765736a1be.jpg

Papara tüm ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Şirket kullanıcı fonlarının mevzuat kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayarak iade sürecinin hızla başlatıldığını belirtti.Papara hesaplarındaki elektronik para bakiyelerinin koruma hesaplarında tutulduğu ifade edilirken, fon iadeleriyle hesap kapatma işlemlerinin TCMB düzenlemelerine göre yürütüleceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/paparanin-faaliyet-izni-iptal-edildi-papara-kapandi-mi-1100633354.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), papara, para, dijital para, kripto para, nakit para