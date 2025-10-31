Papara duyurdu: Kullanıcı hesaplarındaki para ne olacak?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/papara-duyurdu-kullanici-hesaplarindaki-para-ne-olacak-1100653997.html
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini 30 Ekim 2025 tarihli...
Papara tüm ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Şirket kullanıcı fonlarının mevzuat kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayarak iade sürecinin hızla başlatıldığını belirtti.Papara hesaplarındaki elektronik para bakiyelerinin koruma hesaplarında tutulduğu ifade edilirken, fon iadeleriyle hesap kapatma işlemlerinin TCMB düzenlemelerine göre yürütüleceği bildirildi.
20:40 31.10.2025 (güncellendi: 20:41 31.10.2025)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla iptal etti. Karar sonrası şirket kullanıcı hesaplarındaki paraların iade edileceğini açıkladı.
Papara tüm ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
Şirket kullanıcı fonlarının mevzuat kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayarak iade sürecinin hızla başlatıldığını belirtti.
Papara hesaplarındaki elektronik para bakiyelerinin koruma hesaplarında tutulduğu ifade edilirken, fon iadeleriyle hesap kapatma işlemlerinin TCMB düzenlemelerine göre yürütüleceği bildirildi.