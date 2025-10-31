Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye
Papara duyurdu: Kullanıcı hesaplarındaki para ne olacak?
Papara duyurdu: Kullanıcı hesaplarındaki para ne olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini 30 Ekim 2025 tarihli... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Papara tüm ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırıldığını duyurdu. Şirket kullanıcı fonlarının mevzuat kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayarak iade sürecinin hızla başlatıldığını belirtti.Papara hesaplarındaki elektronik para bakiyelerinin koruma hesaplarında tutulduğu ifade edilirken, fon iadeleriyle hesap kapatma işlemlerinin TCMB düzenlemelerine göre yürütüleceği bildirildi.
20:40 31.10.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.’nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet iznini 30 Ekim 2025 tarihli kararıyla iptal etti. Karar sonrası şirket kullanıcı hesaplarındaki paraların iade edileceğini açıkladı.
Papara tüm ödeme ve elektronik para hizmetlerinin sonlandırıldığını duyurdu.
Şirket kullanıcı fonlarının mevzuat kapsamında güvence altında olduğunu vurgulayarak iade sürecinin hızla başlatıldığını belirtti.
Papara hesaplarındaki elektronik para bakiyelerinin koruma hesaplarında tutulduğu ifade edilirken, fon iadeleriyle hesap kapatma işlemlerinin TCMB düzenlemelerine göre yürütüleceği bildirildi.
Papara'nın faaliyet izni iptal edildi: Papara kapandı mı?
