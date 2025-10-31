https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ortak-konut-kredisi-nedir-paylasimli-ev-kredisi-modelinde-odemeyi-kim-yapiyor--1100636250.html

Ortak Konut Kredisi nedir? Paylaşımlı Ev Kredisi modelinde ödemeyi kim yapıyor?

Ortak konut kredisi modeli, birden fazla kişinin aynı ev için birlikte kredi kullanmasını mümkün kılmayı amaçlayan bir konut kredisi modeli. Bu modelde her kredi katılımcısı, borcun tamamından müteselsilen sorumlu oluyor, yani taraflardan biri ödemeyi durdurduğunda diğerleri sorumluluk taşıyor. En iki kişinin ortak krediye başvurması gerekiyor ve böylece her kişinin geliri sayesinde, yasal çerçeve içindeki yüksek kredi limitlerine erişilebilir.Tapu da ortak mülkiyet şeklinde paylaşılıyor. Bu kredi modeli, bankaya göre değişen şartlarla değerlendirilirken, gelir belgesi, kredi notu ve ödeme gücü her ortak için ayrı inceleniyor.Ortak Konut Kredisi nedir, kimler Kullanabilir?Paylaşımlı mülkiyet modelinde peşinat ve taksitle ödeme imkanı olmayan 2-3 kişi ortak bir şekilde konut alımı yapıyor. İşte ortak konut kredisi kullanmanın genel şartları:Ortak konut kredisinde ortak tapu var mı?Ortak kredi kullanıldığında, genellikle konutun tapusu ortaklar arasında paylaşılır. Banka, tapu üzerinde ipotek hakkını kullanır.

