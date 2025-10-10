https://anlatilaninotesi.com.tr/20251010/kredi-karti-borcu-olanlari-ilgilendiriyor-bugun-sona-eriyor-1100077967.html

Kredi kartı borcu olanları ilgilendiriyor: Bugün sona eriyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hayata geçirilen bireysel kredi kartı borcu yapılandırma uygulamasında son gün geldi. Uygulama kapsamında kredi kartı borçlarını taksitlendirmek isteyen vatandaşlar, bugün (10 Ekim 2025 Cuma) gün sonuna kadar başvuru yapabilecek.Bireysel kredi kartları ile daha önce yapılandırılmış borçların yeniden düzenlenmesine ilişkin süre bugün sona eriyor.Borçlar 48 aya kadar taksitlendirilebilecekBDDK’nin 10 Temmuz 2025 tarihli kurul kararı ile hayata geçirilen düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı borçları 48 aya kadar taksitlendirilebiliyor. Yapılandırma kapsamında belirlenen aylık taksit tutarları, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek. Kredi kartı yapılandırma borcunun yüzde 50'si ödenmeden, kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limiti artırılamayacak.Yeniden yapılandırma tutarının kredi kartı limitini aşması durumunda, aşan kısmın limit aşımı olarak değerlendirilmemesi kararlaştırıldı.Alınan karar kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da kredi kartı yapılandırma işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranını yüzde 3.11 olarak belirledi.

