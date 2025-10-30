https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/esenlerde-yangin-cikti-15-kisi-hastaneye-kaldirildi-1100632748.html

Esenler'de yangın çıktı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de yangın çıktı: 15 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Esenler ilçesinde, 5 katlı bir binada çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

Esenler'de bir apartmanın bodrum katındaki merdiven boşluğunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede tüm binayı saran duman arasında mahsur kalan bina sakinleri tahliye edildi. Kontrol altına alınan yangında, dumandan etkilenen 15 kişi sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı.Yangın sonrası mahallede panik yaşanırken, bazı bina sakinleri itfaiyenin olay yerine geç geldiğini öne sürerek tepki gösterdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

