https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/milli-halterci-yusuf-fehmi-genc-avrupa-sampiyonu-oldu--1100634336.html

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu oldu

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç Avrupa şampiyonu oldu

Sputnik Türkiye

Milli halterci Yusuf Fehmi Genç, Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda silkmede altın, koparmada gümüş ve toplamda da altın madalya kazanarak 23 yaş... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T02:40+0300

2025-10-31T02:40+0300

2025-10-31T02:42+0300

spor

yusuf fehmi genç

halter

türkiye halter federasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1f/1100634179_0:463:1200:1138_1920x0_80_0_0_0890f9a67fefa2cd31440d449834469c.jpg

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Arnavutluk'un Durres kentinde gerçekleşti. Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre şampiyonanın 3. gününde erkekler 71 kiloda podyuma çıkan Yusuf Fehmi Genç koparmada 150 kiloluk kaldırışıyla gümüş, silkmede 190 kiloluk kaldırışıyla altın ve toplamda da 340 kiloyla Avrupa şampiyonu olmayı başardı.Moldova'da nisan ayında düzenlenen Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası'nda Yusuf Fehmi, koparmada 154 kiloyla gümüş, silkmede 194 kiloyla Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazanmış, toplamda da 348 kiloyla Avrupa rekorunu egale ederek büyükler Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/tffden-sert-aciklama-turk-futbolunda-bir-daha-yer-almayacaktir-1100621494.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yusuf fehmi genç, halter, türkiye halter federasyonu