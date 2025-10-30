TFF'den sert açıklama: 'Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır'

Son günlerde yapılan incelemelerde bazı hakemlerin, futbolun ruhuyla asla bağdaşmayacak şekilde, bahis faaliyetlerine karıştığına dair bulgular tarafımıza ulaşmıştır. Bu durum, sadece bir ihlal değildir; vicdanları yaralayan, adaleti zehirleyen bir suistimaldir. Ben, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olarak şunu net bir dille ifade ediyorum: Futbolun kutsal çizgileri, birilerinin menfaat oyun alanı değildir! Hakemlik, onur mesleğidir. Bu onuru kirleten kim olursa olsun, kim arkasında olursa olsun, o kişi Türk futbolunda bir daha yer almayacaktır. Federasyonumuzun Etik Kurulu ve Disiplin Kurulu, konuyu tüm detaylarıyla araştırmaktadır. Bahis oynaması nedeniyle disiplin cezası alan ve cezaları kesinleşen tüm futbol paydaşları -hangi kademede olursa olsun- ilgili talimatların öngördüğü şekilde yaptırıma tabii tutulacaktır. Spor paydaşlarının içinde yer aldığı yasal ve yasa dışı bahis ile mücadelemiz tereddüte mahal vermeksizin devam edecek. Bu çerçevede Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalara Türkiye Futbol Federasyonu olarak her türlü desteği vereceğimizin bilinmesini isterim. Kimse Türk futbolunun temiz yüzünü kirletemez, kirletmesine de izin vermeyeceğiz! Bu, bir hesaplaşmadır: Adaletle ve vicdanla, temiz bir gelecek için verilen mücadeledir.