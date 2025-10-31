Türkiye
Lukaşenko: Belarus, Rusya'dan en yeni nükleer silahı getirdi
Lukaşenko: Belarus, Rusya'dan en yeni nükleer silahı getirdi
Son günlerde nükleer silahlarla ilgili gündem sıcaklığını korurken Belarus lideri Lukaşenko'dan da bu alanı ilgilendiren bir açıklama geldi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in ulusal topraklarda bulunan nükleer silahlı değiştirdiğini ve Rusya'dan en yenisini getirdiğini vurguladı.Lukaşenko, "Bilmenizi isterim ki, nükleer silahımızı tekrar değiştirdik. Onu Rusya'ya götürdük ve en yenisini getirdik. Onu onardılar. Bakımı pahalı. Ruslar yardım ediyor. Nasıl kullanılacağını pratik ediyoruz. Hem uçaklardan fırlatılabiliyor hem de füze silahı. Bunu da gizlemiyoruz" dedi.'Son kişiye kadar savunma yapacağız'Belarus'un savaş istemediğini ancak topraklarını son kişiye kadar savunacağını söyleyen Lukaşenko, "Bizi manipüle edemezler. Durumun tırmandığını görüyorum. Bize ve Ruslara yönelik baskıyı artırmak istiyorlar. Bunu yapamazlar. Bizimle başa çıkamazlar. Gerçekten geçen yüzyılın ortalarını tekrarlamak mı istiyorlar? Onlar bizimle başa çıkamaz. Biz, Ruslarla birlikte, topraklarımızı son kişiye kadar savunacağız. Ama biz onların topraklarına girmiyoruz" ifadelerini kullandı.
belarus, rusya, minsk, nükleer silah
16:28 31.10.2025 (güncellendi: 16:41 31.10.2025)
Son günlerde nükleer silahlarla ilgili gündem sıcaklığını korurken Belarus lideri Lukaşenko'dan da bu alanı ilgilendiren bir açıklama geldi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk'in ulusal topraklarda bulunan nükleer silahlı değiştirdiğini ve Rusya'dan en yenisini getirdiğini vurguladı.

Lukaşenko, "Bilmenizi isterim ki, nükleer silahımızı tekrar değiştirdik. Onu Rusya'ya götürdük ve en yenisini getirdik. Onu onardılar. Bakımı pahalı. Ruslar yardım ediyor. Nasıl kullanılacağını pratik ediyoruz. Hem uçaklardan fırlatılabiliyor hem de füze silahı. Bunu da gizlemiyoruz" dedi.

'Son kişiye kadar savunma yapacağız'

Belarus'un savaş istemediğini ancak topraklarını son kişiye kadar savunacağını söyleyen Lukaşenko, "Bizi manipüle edemezler. Durumun tırmandığını görüyorum. Bize ve Ruslara yönelik baskıyı artırmak istiyorlar. Bunu yapamazlar. Bizimle başa çıkamazlar. Gerçekten geçen yüzyılın ortalarını tekrarlamak mı istiyorlar? Onlar bizimle başa çıkamaz. Biz, Ruslarla birlikte, topraklarımızı son kişiye kadar savunacağız. Ama biz onların topraklarına girmiyoruz" ifadelerini kullandı.
