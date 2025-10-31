Türkiye
Lukaşenko 2026'da İran'ı ziyaret edebilir
Lukaşenko 2026’da İran’ı ziyaret edebilir
İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Said Hatibzade, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun 2026’da İran’a üst düzey bir ziyarette bulunmasının... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Said Hatibzade, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun İran’ı 2026 yılında ziyaret edebileceğini açıkladı.Hatibzade, verdiği röportajda, “Gelecek yıl Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın İran’a üst düzey bir ziyareti bekleniyor” dedi.Müsteşar Yardımcısı ayrıca, yakın zamanda İran Dışişleri Bakanı’nın Belarus’a bir ziyarette bulunmasının planlandığını ve iki ülke arasında ekonomik konularda hükümetlerarası komisyon toplantısı ile dışişleri bakanlıkları danışmalarının düzenlenmesinin gündemde olduğunu belirtti.
i̇ran, belarus, aleksandr lukaşenko
i̇ran, belarus, aleksandr lukaşenko

Lukaşenko 2026’da İran’ı ziyaret edebilir

05:56 31.10.2025
İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Said Hatibzade, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 2026'da İran'a üst düzey bir ziyarette bulunmasının planlandığını açıkladı.
İran Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Said Hatibzade, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun İran’ı 2026 yılında ziyaret edebileceğini açıkladı.
Hatibzade, verdiği röportajda, “Gelecek yıl Belarus Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın İran’a üst düzey bir ziyareti bekleniyor” dedi.
Müsteşar Yardımcısı ayrıca, yakın zamanda İran Dışişleri Bakanı’nın Belarus’a bir ziyarette bulunmasının planlandığını ve iki ülke arasında ekonomik konularda hükümetlerarası komisyon toplantısı ile dışişleri bakanlıkları danışmalarının düzenlenmesinin gündemde olduğunu belirtti.
