Louvre soygunundan günler önce ABD’de müze hırsızlığı: Oakland Müzesi'nden bini aşkın eser çalındı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan Oakland Müzesi’nin depolama alanına düzenlenen hırsızlıkta metal takılar, yerli Amerikan sepetleri ve tarihi hatıralar... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

Kaliforniya'da bulunan Oakland Müzesi’nin koleksiyonundan binden fazla eser, 15 Ekim sabahı saat 03.30 sularında gerçekleşen bir hırsızlıkta çalındı. Yetkililer, çalınan eserlerin arasında metal işçiliği takılar, Yerli Amerikan sepetleri, atletik ödüller ve 20. yüzyıla ait tarihi hatıralar ve dizüstü bilgisayarlar bulunduğu bildirdi.Müze Direktörü Lori Fogarty, eserlerin müzeye olduğu kadar topluma da ait olduğunu belirterek, halkın hırsızların çaldığı parçaları bulmada yardımcı olmasını istedi. Fogarty, “Bu, sadece müze için değil, topluluğumuz için de bir kayıp” dedi.'Planlı bir soygun değildi'Oakland Polisinin 29 Ekim'de yaptığı açıklamada FBI ile işbirliği içerisinde soruşturmanın yürütüldüğü aktarıldı. Fogarty, 'hırsızlığın planlı bir sanat soygunu olmadığını, hırsızların ellerine ne geçerse alıp çıktıklarını' düşündüklerini açıkladı. Çalınan eserler arasında ünlü sanatçı Florence Resnikoff’un takıları, bir çift fok dişi ve kampanya rozetleri gibi koleksiyon parçaları bulunduğu belirtildi.Emekli Los Angeles Polis Departmanı kaptanı John Romero, çalınan eserlerin hızla el değiştirmiş olabileceğini ve dedektiflerin çevrimiçi satış platformlarını takip ettiğini belirtti.Fransa'da Louvre Müzesi soygunu hala gündemdeBu olay, Louvre Müzesi’nden Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi'nden mücevherlerinin çalındığı büyük hırsızlıktan sadece dört gün önce gerçekleşti. Paris'te bulunan dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşen soygunda şu ana kadar 7 şüpheli gözaltına alındı. Çalınan eserlerin 88 milyon euro değerinde olduğu açıklandı.

