https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/louvre-soygununda-5-yeni-supheli-yakalandi-1100609339.html

Louvre soygununda 5 yeni şüpheli yakalandı

Louvre soygununda 5 yeni şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eser mücevher soygununda daha önce 2 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılar, 5 yeni şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu. 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T10:41+0300

2025-10-30T10:41+0300

2025-10-30T10:41+0300

dünya

louvre müzesi

paris

soygun

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100332849_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2113c434b5034d246f7bd3777cf5dbe6.jpg

Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettikleri açıklanmıştı. Paris Savcısı Laure Beccuau mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” demişti. Paris savcılığı bugün yaptıkları açıklamada 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Açıklamada "Beş şüpheli, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21:00 sularında Paris bölgesindeki farklı yerlerde eş zamanlı olarak tutuklandı" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/louvre-soygunu-iki-supheli-suclarini-itiraf-etti-1100597578.html

paris

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

louvre müzesi, paris, soygun