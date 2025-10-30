Türkiye
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
Louvre soygununda 5 yeni şüpheli yakalandı
Louvre soygununda 5 yeni şüpheli yakalandı
Louvre Müzesi'ndeki tarihi eser mücevher soygununda daha önce 2 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılar, 5 yeni şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettikleri açıklanmıştı. Paris Savcısı Laure Beccuau mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” demişti. Paris savcılığı bugün yaptıkları açıklamada 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi. Açıklamada "Beş şüpheli, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21:00 sularında Paris bölgesindeki farklı yerlerde eş zamanlı olarak tutuklandı" dedi.
paris
SON HABERLER
Louvre soygununda 5 yeni şüpheli yakalandı

10:41 30.10.2025
Louvre Müzesi
Louvre Müzesi - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed
Louvre Müzesi'ndeki tarihi eser mücevher soygununda daha önce 2 kişi gözaltına alınmıştı. Savcılar, 5 yeni şüphelinin daha gözaltına alındığını duyurdu.
Paris’te dünyaca ünlü Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen mücevher soygununda gözaltına alınan iki şüphelinin, soyguna 'kısmen' dahil olduklarını itiraf ettikleri açıklanmıştı.
Paris Savcısı Laure Beccuau mücevherlerin henüz ele geçirilmediğini belirterek, “Bu mücevherler artık satılamaz. Alan kişiler çalıntı malı gizlemekten suçlu olur. Geri vermek için hala zaman var” demişti.
Paris savcılığı bugün yaptıkları açıklamada 5 yeni şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 7'ye yükseldi.
Açıklamada "Beş şüpheli, 29 Ekim Çarşamba günü saat 21:00 sularında Paris bölgesindeki farklı yerlerde eş zamanlı olarak tutuklandı" dedi.
