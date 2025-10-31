Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-medyasi-trump-ukraynadaki-catismaya-iliskin-tonunu-aniden-yumusatti-1100642918.html
Batı medyası: Trump, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tonunu aniden yumuşattı
Batı medyası: Trump, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tonunu aniden yumuşattı
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya destek yönündeki duruşunu revize etmesinin, Avrupalı müttefikler arasında endişeye yol açtığı belirtildi.
2025-10-31T13:05+0300
2025-10-31T13:02+0300
ABD’nin Fox News televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunda ani yumuşamaya dikkat çekti.Haberde, “Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tonu son haftalarda ani bir şekilde yumuşadı. &lt;…&gt; Trump artık Kiev'e yardım etme veya savaşı sona erdirme konusunda çok daha az istekli görünüyor” ifadesine yer verildi.Beyaz Saray'ın, aralarında Romanya'daki ABD tugayının geri çağrılması ve Vladimir Zelenskiy’e Tomahawk seyir füzeleri sağlamayı reddetmesinin de bulunduğu son dönemdeki eylemlerinin, Avrupalı ​​müttefikler arasında karışıklığa yol açtığı kaydedilirken Avrupalı liderlerin, Trump’ın bir sonraki hamlesini tahmin etmede zorluk çektiği belirtildi.Fox News, “Trump, yönetiminin barışı ‘güç yoluyla’ aradığını iddia etse de, son dönemdeki eylemleri ve söylemleri daha karmaşık bir tablo çiziyor ve müttefikleri, Trump'ın Ukrayna politikasının bundan sonra hangi versiyonunun üstün olacağı konusunda merakta bırakıyor” dedi.Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmenin de Trump'ın Ukrayna'ya yönelik sert taleplerden uzaklaştığını ve konuyu daha yumuşak bir üslupla görüşmeye hazır olduğunu gözler önüne serdiği kaydedildi.Trump ve Şi, dün Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi. ABD Başkanı, görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını ve anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.
Batı medyası: Trump, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tonunu aniden yumuşattı

13:05 31.10.2025
ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya destek yönündeki duruşunu revize etmesinin, Avrupalı müttefikler arasında endişeye yol açtığı belirtildi.
ABD’nin Fox News televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunda ani yumuşamaya dikkat çekti.
Haberde, “Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tonu son haftalarda ani bir şekilde yumuşadı. <…> Trump artık Kiev'e yardım etme veya savaşı sona erdirme konusunda çok daha az istekli görünüyor” ifadesine yer verildi.
Beyaz Saray'ın, aralarında Romanya'daki ABD tugayının geri çağrılması ve Vladimir Zelenskiy’e Tomahawk seyir füzeleri sağlamayı reddetmesinin de bulunduğu son dönemdeki eylemlerinin, Avrupalı ​​müttefikler arasında karışıklığa yol açtığı kaydedilirken Avrupalı liderlerin, Trump’ın bir sonraki hamlesini tahmin etmede zorluk çektiği belirtildi.
Fox News, “Trump, yönetiminin barışı ‘güç yoluyla’ aradığını iddia etse de, son dönemdeki eylemleri ve söylemleri daha karmaşık bir tablo çiziyor ve müttefikleri, Trump'ın Ukrayna politikasının bundan sonra hangi versiyonunun üstün olacağı konusunda merakta bırakıyor” dedi.
Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmenin de Trump'ın Ukrayna'ya yönelik sert taleplerden uzaklaştığını ve konuyu daha yumuşak bir üslupla görüşmeye hazır olduğunu gözler önüne serdiği kaydedildi.
Trump ve Şi, dün Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi. ABD Başkanı, görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını ve anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.
