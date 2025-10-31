https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/bati-medyasi-trump-ukraynadaki-catismaya-iliskin-tonunu-aniden-yumusatti-1100642918.html

Batı medyası: Trump, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tonunu aniden yumuşattı

Batı medyası: Trump, Ukrayna'daki çatışmaya ilişkin tonunu aniden yumuşattı

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump'ın Ukrayna'ya destek yönündeki duruşunu revize etmesinin, Avrupalı müttefikler arasında endişeye yol açtığı belirtildi. 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T13:05+0300

2025-10-31T13:05+0300

2025-10-31T13:02+0300

ukrayna kri̇zi̇

abd

donald trump

ukrayna

çin

şi cinping

romanya

fox news

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100339094_0:0:740:417_1920x0_80_0_0_3e0c1a76f5c20e76c8cf612f702eb5ba.png

ABD’nin Fox News televizyonu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’daki çatışmaya ilişkin duruşunda ani yumuşamaya dikkat çekti.Haberde, “Başkan Donald Trump'ın Ukrayna'ya yönelik tonu son haftalarda ani bir şekilde yumuşadı. <…> Trump artık Kiev'e yardım etme veya savaşı sona erdirme konusunda çok daha az istekli görünüyor” ifadesine yer verildi.Beyaz Saray'ın, aralarında Romanya'daki ABD tugayının geri çağrılması ve Vladimir Zelenskiy’e Tomahawk seyir füzeleri sağlamayı reddetmesinin de bulunduğu son dönemdeki eylemlerinin, Avrupalı ​​müttefikler arasında karışıklığa yol açtığı kaydedilirken Avrupalı liderlerin, Trump’ın bir sonraki hamlesini tahmin etmede zorluk çektiği belirtildi.Fox News, “Trump, yönetiminin barışı ‘güç yoluyla’ aradığını iddia etse de, son dönemdeki eylemleri ve söylemleri daha karmaşık bir tablo çiziyor ve müttefikleri, Trump'ın Ukrayna politikasının bundan sonra hangi versiyonunun üstün olacağı konusunda merakta bırakıyor” dedi.Aynı zamanda Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleşen görüşmenin de Trump'ın Ukrayna'ya yönelik sert taleplerden uzaklaştığını ve konuyu daha yumuşak bir üslupla görüşmeye hazır olduğunu gözler önüne serdiği kaydedildi.Trump ve Şi, dün Güney Kore'nin Busan kentinde bir araya geldi. ABD Başkanı, görüşmede Ukrayna krizini ele aldıklarını ve anlaşmazlığı çözmek için birlikte çalışma konusunda anlaştıklarını belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/almanyali-siyasetci-dagdelen-abdnin-nukleer-silah-testleri-nukleer-savasi-yakinlastiracak-1100638889.html

ukrayna

çin

romanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, ukrayna, çin, şi cinping, romanya, fox news