Kral Charles, katedral ziyaretinde protesto edildi: 'Prens Andrew ve Epstein hakkında ne biliyorsunuz?'

27.10.2025
İngiltere Kralı Charles, Staffordshire’daki Lichfield Katedrali’ni ziyaret ederken bir protestocu tarafından sözlü olarak taciz edildi. Anti-monarşi kampanyası yürüten Republic adlı grup üyesi protestocu, Kral’a Prens Andrew ve Jeffrey Epstein arasındaki ilişkiyi sordu.
Kral Charles, Lichfield Katedrali’ni ziyareti sırasında protesto edildi.
Anti-monarşi kampanyası yürüten Republic adlı grup üyesi protestocu, Kral'a doğru bağırarak şunları sordu:
Andrew ve Epstein’ı ne zamandır tanıyorsunuz? Andrew için polise örtbas talimatı verdiniz mi? Milletvekilleri, Kraliyet üyelerini Parlamento’da tartışabilir mi?
Kral Charles, Kraliyet ailesinin alışık olduğu şekilde protestocuyu görmezden geldi, hiçbir tepki göstermedi. Kral, kalabalık arasında yoluna devam etti.