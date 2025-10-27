https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/kral-charles-katedral-ziyaretinde-protesto-edildi-prens-andrew-ve-epstein-hakkinda-ne-biliyorsunuz-1100524520.html

Kral Charles, katedral ziyaretinde protesto edildi: 'Prens Andrew ve Epstein hakkında ne biliyorsunuz?'

Kral Charles, katedral ziyaretinde protesto edildi: 'Prens Andrew ve Epstein hakkında ne biliyorsunuz?'

İngiltere Kralı Charles, Staffordshire’daki Lichfield Katedrali’ni ziyaret ederken bir protestocu tarafından sözlü olarak taciz edildi. Anti-monarşi kampanyası... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Kral Charles, Lichfield Katedrali’ni ziyareti sırasında protesto edildi.Anti-monarşi kampanyası yürüten Republic adlı grup üyesi protestocu, Kral'a doğru bağırarak şunları sordu: Kral Charles, Kraliyet ailesinin alışık olduğu şekilde protestocuyu görmezden geldi, hiçbir tepki göstermedi. Kral, kalabalık arasında yoluna devam etti.

