Katar uyardı: Gazze ölümcül bir arafa giriyor, uluslararası güvenlik gücü acilen kurulmalı
Katar uyardı: Gazze ölümcül bir arafa giriyor, uluslararası güvenlik gücü acilen kurulmalı
Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ansari, Gazze'nin 'ateşkes varmış gibi...
Ansari, İsrail'in tamamen çekilmesi için uluslararası bir güvenlik gücü ve sivil idarenin acilen kurulması gerektiğini söyledi."Elimizde 'ne savaş ne barış' gibi bir durum oluşmasını istemiyoruz" diyen ve Gazze'nin 'ateşkesin olduğu fakat ölümlerin devam ettiği ölümcül bir arafa doğru sürüklendiğini' söyleyen Ansari, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze'ye girerek hasarı değerlendirmesi, yeniden inşa çalışmalarını başlatması ve kalıcı barışı sağlaması gerektiğini vurguladı.100'ü aşkın sivil öldüSalı günü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 100'den fazla Filistinli, aralarında en az 66 kadın ve çocuğun bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Bu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'savaş bitti' açıklamasından bu yana en kanlı gün oldu. İsrail, saldırıların, Refah kentinde bir askerinin öldüğü saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi.'Zaman daralıyor'Ansari, Londra merkezli The Guardian'a uluslararası gücün ve yeni bir Filistin yönetiminin hızla oluşturulmasının, kırılgan ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmenin anahtarı olduğunu söyledi:Temel ayrıntılar yokGazze'nin geleceğine dair hazırlanan 20 maddelik plan, güvenlik gücünün yetkisi ve üyeliği gibi temel ayrıntıları içermiyor. Katar ve bölgedeki müttefikleri, gücün Birleşmiş Milletler desteğiyle oluşturulmasını istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington'un bu seçeneği değerlendirdiğini söyledi.Ansari ayrıca , "Eğer BM Güvenlik Konseyi'nden bir karar çıkarabilirsek ve Gazze'de uluslararası bir yönetim ile güvenlik gücü kurulması için yetki alabilirsek, durumu istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.Ateşkeste son durumAteşkes her gün yeni ihlal iddiaları ile karşı karşıya. Ansari, "Birinci aşamayı tamamlamadan önce birçok zorlukla karşı karşıyayız" dedi ve ekledi:Rehinelerden 11'inin cenazesi hala Gazze'de bulunuyor.
Ansari, İsrail’in tamamen çekilmesi için uluslararası bir güvenlik gücü ve sivil idarenin acilen kurulması gerektiğini söyledi.
“Elimizde ‘ne savaş ne barış’ gibi bir durum oluşmasını istemiyoruz” diyen ve Gazze'nin 'ateşkesin olduğu fakat ölümlerin devam ettiği ölümcül bir arafa doğru sürüklendiğini' söyleyen Ansari, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze’ye girerek hasarı değerlendirmesi, yeniden inşa çalışmalarını başlatması ve kalıcı barışı sağlaması gerektiğini vurguladı.
Salı günü İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla Filistinli, aralarında en az 66 kadın ve çocuğun bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘savaş bitti’ açıklamasından bu yana en kanlı gün oldu. İsrail, saldırıların, Refah kentinde bir askerinin öldüğü saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi.
Ateşkes anlaşması,
Gazze’de kısa vadede şiddetin yeniden alevlenmesini önlemek için uluslararası bir gücün konuşlandırılmasını ve Hamas'ın silahsızlandırılmasının ardından İsrail güçlerinin tamamen çekilmesini öngörüyor.
Ansari, Londra merkezli The Guardian'a uluslararası gücün ve yeni bir Filistin yönetiminin hızla oluşturulmasının, kırılgan ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmenin anahtarı olduğunu söyledi:
Uluslararası toplumun duruma hızla müdahil olması, hasarı değerlendirmesi ve yeniden inşa sürecini başlatması gerekiyor. Bu adımlar, süreci savaş halinden barış sonrasına taşıyacaktır.
Gazze’nin geleceğine dair hazırlanan 20 maddelik plan, güvenlik gücünün yetkisi ve üyeliği gibi temel ayrıntıları içermiyor. Katar ve bölgedeki müttefikleri, gücün Birleşmiş Milletler desteğiyle oluşturulmasını istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’un bu seçeneği değerlendirdiğini söyledi.
Ansari ayrıca , "Eğer BM Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkarabilirsek ve Gazze’de uluslararası bir yönetim ile güvenlik gücü kurulması için yetki alabilirsek, durumu istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.
Ateşkes her gün yeni ihlal iddiaları ile karşı karşıya. Ansari, “Birinci aşamayı tamamlamadan önce birçok zorlukla karşı karşıyayız” dedi ve ekledi:
Öldürülen rehinelerin kalıntılarının bulunması ve kimliklerinin tespiti zor olduğu gibi, İsrail askerlerinin neden olduğu sivil ölümleri de devam ediyor.
Rehinelerden 11’inin cenazesi hala Gazze’de bulunuyor.