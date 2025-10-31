https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/katar-uyardi-gazze-olumcul-bir-arafa-giriyor-uluslararasi-guvenlik-gucu-acilen-kurulmali-1100648845.html

Katar uyardı: Gazze ölümcül bir arafa giriyor, uluslararası güvenlik gücü acilen kurulmalı

Ansari, İsrail’in tamamen çekilmesi için uluslararası bir güvenlik gücü ve sivil idarenin acilen kurulması gerektiğini söyledi.“Elimizde ‘ne savaş ne barış’ gibi bir durum oluşmasını istemiyoruz” diyen ve Gazze'nin 'ateşkesin olduğu fakat ölümlerin devam ettiği ölümcül bir arafa doğru sürüklendiğini' söyleyen Ansari, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun Gazze’ye girerek hasarı değerlendirmesi, yeniden inşa çalışmalarını başlatması ve kalıcı barışı sağlaması gerektiğini vurguladı.100’ü aşkın sivil öldüSalı günü İsrail’in Gazze’ye düzenlediği hava saldırılarında 100’den fazla Filistinli, aralarında en az 66 kadın ve çocuğun bulunduğu siviller hayatını kaybetti. Bu, ABD Başkanı Donald Trump’ın ‘savaş bitti’ açıklamasından bu yana en kanlı gün oldu. İsrail, saldırıların, Refah kentinde bir askerinin öldüğü saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiğini söyledi.‘Zaman daralıyor’Ansari, Londra merkezli The Guardian'a uluslararası gücün ve yeni bir Filistin yönetiminin hızla oluşturulmasının, kırılgan ateşkesi kalıcı barışa dönüştürmenin anahtarı olduğunu söyledi:Temel ayrıntılar yokGazze’nin geleceğine dair hazırlanan 20 maddelik plan, güvenlik gücünün yetkisi ve üyeliği gibi temel ayrıntıları içermiyor. Katar ve bölgedeki müttefikleri, gücün Birleşmiş Milletler desteğiyle oluşturulmasını istiyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Washington’un bu seçeneği değerlendirdiğini söyledi.Ansari ayrıca , "Eğer BM Güvenlik Konseyi’nden bir karar çıkarabilirsek ve Gazze’de uluslararası bir yönetim ile güvenlik gücü kurulması için yetki alabilirsek, durumu istikrara kavuşturabiliriz" ifadelerini kullandı.Ateşkeste son durumAteşkes her gün yeni ihlal iddiaları ile karşı karşıya. Ansari, “Birinci aşamayı tamamlamadan önce birçok zorlukla karşı karşıyayız” dedi ve ekledi:Rehinelerden 11’inin cenazesi hala Gazze’de bulunuyor.

