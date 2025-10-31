Türkiye
Karadağ Mahkemesi, iki Türk'ü suçsuz buldu: 'Olay anında evlerinde bulundukları tespit edildi'
Karadağ Mahkemesi, iki Türk'ü suçsuz buldu: 'Olay anında evlerinde bulundukları tespit edildi'
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da 'Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı' iddialarıyla gözaltına alınan iki kişi, haklarında somut delil bulunmadığı... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Podgoritsa’daki bıçaklı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.Mahkeme, soruşturma kapsamında Y.G. ve N.D. isimli şüphelilerin 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandığını ancak sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinin, şüphelilerin olay sırasında başka bir yerde olduklarını doğruladığını bildirdi.Açıklamada, “Sanıkların savunmalarının doğru olduğu ve olay anında evlerinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu nedenle makul şüphe ortadan kalkmış olup tutuklama kararı kaldırılmıştır” denildi. Mahkeme ayrıca, kararın suç niteliğinde bir değişiklik değil, şüpheyi ortadan kaldıran deliller nedeniyle alındığını vurguladı.Söz konusu olay, Karadağ medyasında geniş yer bulmuş ve ardından Başbakan Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
Karadağ Mahkemesi, iki Türk'ü suçsuz buldu: 'Olay anında evlerinde bulundukları tespit edildi'

21:29 31.10.2025
Karadağ’ın başkenti Podgoritsa’da 'Türk vatandaşlarının karıştığı bıçaklı saldırı' iddialarıyla gözaltına alınan iki kişi, haklarında somut delil bulunmadığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.
Podgoritsa’daki bıçaklı saldırı soruşturmasında gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı.
Mahkeme, soruşturma kapsamında Y.G. ve N.D. isimli şüphelilerin 'öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandığını ancak sonrasında güvenlik kamerası görüntülerinin, şüphelilerin olay sırasında başka bir yerde olduklarını doğruladığını bildirdi.
Açıklamada, “Sanıkların savunmalarının doğru olduğu ve olay anında evlerinde bulundukları tespit edilmiştir. Bu nedenle makul şüphe ortadan kalkmış olup tutuklama kararı kaldırılmıştır” denildi. Mahkeme ayrıca, kararın suç niteliğinde bir değişiklik değil, şüpheyi ortadan kaldıran deliller nedeniyle alındığını vurguladı.
Söz konusu olay, Karadağ medyasında geniş yer bulmuş ve ardından Başbakan Milojko Spajic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türk vatandaşlarına vizesiz seyahat uygulamasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu.
