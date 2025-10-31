https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kamala-harris-biden-beni-hayal-kirikligina-ugratti-1100658335.html

Kamala Harris: Biden beni hayal kırıklığına uğrattı

Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden ve seçim dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bir çevrim içi programda konuşan Harris, Biden’ın son seçimler öncesinde motivasyonunun 'tamamen kendisiyle ilgili' olduğunu fark ettiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.Trump ile yapılan münazara öncesinde Biden’ın kendisini aradığını anlatan Harris, görüşmenin beklediği gibi programla ilgili değil, Pennsylvania’daki seçmenler hakkında olduğunu belirterek, "Telefonu kapattığımda öfkeliydim, çok gereksizdi" dedi.Harris, Biden’ın 2024’teki münazaraya isteksizce katıldığını ve bu durumun performansını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Eski başkan yardımcısı, Biden’la hala arkadaş olduklarını, doğum gününde kendisini aradığını söyleyerek, “Ona büyük bir sevgim var ama bazen beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.'107 Gün' adlı kitabında seçim dönemini anlattığını belirten Harris, adaylık ihtimaliyle ilgili olarak "Önümüzdeki birkaç ayda neler olacağını göreceğiz" dedi.

