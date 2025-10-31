Türkiye
Kamala Harris: Biden beni hayal kırıklığına uğrattı
Kamala Harris: Biden beni hayal kırıklığına uğrattı
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden’ın son seçimler öncesinde 'tamamen kendisiyle ilgili' davrandığını söyleyerek hayal kırıklığını dile... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden ve seçim dönemi hakkında açıklamalarda bulundu. Bir çevrim içi programda konuşan Harris, Biden'ın son seçimler öncesinde motivasyonunun 'tamamen kendisiyle ilgili' olduğunu fark ettiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.Trump ile yapılan münazara öncesinde Biden'ın kendisini aradığını anlatan Harris, görüşmenin beklediği gibi programla ilgili değil, Pennsylvania'daki seçmenler hakkında olduğunu belirterek, "Telefonu kapattığımda öfkeliydim, çok gereksizdi" dedi.Harris, Biden'ın 2024'teki münazaraya isteksizce katıldığını ve bu durumun performansını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Eski başkan yardımcısı, Biden'la hala arkadaş olduklarını, doğum gününde kendisini aradığını söyleyerek, "Ona büyük bir sevgim var ama bazen beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.'107 Gün' adlı kitabında seçim dönemini anlattığını belirten Harris, adaylık ihtimaliyle ilgili olarak "Önümüzdeki birkaç ayda neler olacağını göreceğiz" dedi.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden’ın son seçimler öncesinde 'tamamen kendisiyle ilgili' davrandığını söyleyerek hayal kırıklığını dile getirdi.
Eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Joe Biden ve seçim dönemi hakkında açıklamalarda bulundu.
Bir çevrim içi programda konuşan Harris, Biden’ın son seçimler öncesinde motivasyonunun 'tamamen kendisiyle ilgili' olduğunu fark ettiğinde büyük hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.
Trump ile yapılan münazara öncesinde Biden’ın kendisini aradığını anlatan Harris, görüşmenin beklediği gibi programla ilgili değil, Pennsylvania’daki seçmenler hakkında olduğunu belirterek, "Telefonu kapattığımda öfkeliydim, çok gereksizdi" dedi.
Harris, Biden’ın 2024’teki münazaraya isteksizce katıldığını ve bu durumun performansını olumsuz etkilediğini ileri sürdü. Eski başkan yardımcısı, Biden’la hala arkadaş olduklarını, doğum gününde kendisini aradığını söyleyerek, “Ona büyük bir sevgim var ama bazen beni hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.
'107 Gün' adlı kitabında seçim dönemini anlattığını belirten Harris, adaylık ihtimaliyle ilgili olarak "Önümüzdeki birkaç ayda neler olacağını göreceğiz" dedi.
