Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti: 'Yılmadan çalıştık'
2025
Eski ABD Başkanı Joe Biden, Gazze’de yürürlüğe giren ateşkeste kendi yönetim dönemindeki çalışmaların da katkısı olduğunu savundu. Biden, sosyal medya paylaşımında, “Benim yönetimdeki ekip, rehinelerin evlerine dönmesi, yardımların Filistinli sivillere ulaşması ve savaşın sona ermesi için yılmadan çalıştılar” ifadelerini kullandı.
Biden ayrıca, İsrailli rehinelerin evlerine döndükleri ve Gazze'deki sivillerin yeniden bir hayat kurma şansına sahip oldukları için minnettar olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:
Bu anlaşmaya giden yol kolay olmadı. Yönetimim, rehineleri eve getirmek, Filistinli sivillere yardım ulaştırmak ve savaşı sona erdirmek için durmaksızın çalıştı. Başkan Trump ve ekibini, yenilenen ateşkes anlaşmasını sonuçlandırmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.
Şimdi, ABD ve dünyanın desteğiyle, Orta Doğu, umarım kalıcı olacak bir barış yolunda ve İsrailliler ve Filistinliler için eşit ölçüde barış, haysiyet ve güvenlik içeren bir geleceğe doğru ilerliyor.
Biden, Gazze’de ateşkese varılmasındaki katkılarından dolayı ABD Başkanı Donald Trump ve ekibini tebrik ederek Orta Doğu’da kalıcı barışın tesis edilmesini umut etti.
Gazze’de ateşkes imzalandı
ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da süren müzakerelerde İsrail ve Hamas’ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim’de yürürlüğe girdi. İsrail ordusu, anlaşmada belirtilen 'sarı hat'tan çekilerek, Gazze Şeridi’nde ateşkesi 10 Ekim 12.00 itibarıyla başlattı.
Hamas, ateşkes ve rehine takası anlaşması kapsamında 20 İsrailli rehineyi serbest bırakırken, karşılığında 1968 Filistinli rehinenin serbest kaldığını duyurdu. Bunlardan 1718’i, Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de alıkonulanlar ve 250’si müebbet veya uzun süreli hapis cezasına çarptırılmış kişilerden oluşuyor.