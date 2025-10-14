Eski ABD Başkanı Biden, Gazze'deki ateşkeste pay sahibi olduğunu iddia etti: 'Yılmadan çalıştık'

Bu anlaşmaya giden yol kolay olmadı. Yönetimim, rehineleri eve getirmek, Filistinli sivillere yardım ulaştırmak ve savaşı sona erdirmek için durmaksızın çalıştı. Başkan Trump ve ekibini, yenilenen ateşkes anlaşmasını sonuçlandırmak için yaptıkları çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum.

Şimdi, ABD ve dünyanın desteğiyle, Orta Doğu, umarım kalıcı olacak bir barış yolunda ve İsrailliler ve Filistinliler için eşit ölçüde barış, haysiyet ve güvenlik içeren bir geleceğe doğru ilerliyor.