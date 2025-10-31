https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/izmirde-planli-su-kesintileri-uzatildi-izsudan-aciklama-1100644275.html

İzmir’de planlı su kesintileri uzatıldı: İZSU'dan açıklama

İzmir'de planlı su kesintileri uzatıldı: İZSU'dan açıklama

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta başlatılan planlı su kesintilerinin 15 Kasım'a kadar süreceğini... 31.10.2025

İzmir’in merkez ilçelerinde devam eden planlı su kesintileri, azalan su kaynakları nedeniyle 15 Kasım’a kadar uzatıldı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğü, internet sitesinde yaptığı açıklamada, su tüketiminin yoğun olduğu bölgelerde kesintilerin sürdürüleceğini duyurdu.İki grup halinde uygulanacakİZSU’nun planına göre su kesintileri iki grupta yürütülecek.Birinci grup: Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Menemen ve Menderes ilçelerinde uygulanacak. Bu bölgelerde 31 Ekim ile 14 Kasım tarihleri arasında, çift günlerde saat 23.00’te başlayacak kesinti, sabah 05.00’te sona erecek.İkinci grup: Konak, Karabağlar, Buca, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe ve çevresi ile Gaziemir’in Emrez Mahallesi yer alıyor. Bu bölgelerdeki kesinti, 1 Kasım itibarıyla tek günlerde uygulanacak ve yine 23.00-05.00 saatleri arasında su verilmeyecek.Uygulama ağustosta başlamıştıKentteki su kaynaklarının azalması nedeniyle 6 Ağustos 2024’te başlayan kesintiler, ilk olarak 3 günde bir yapılmıştı.

