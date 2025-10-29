Türkiye
Taksiciyi darp eden zanlı tutuklandı: Görüntüler gündem oldu
Taksiciyi darp eden zanlı tutuklandı: Görüntüler gündem oldu
Sosyal medyada bir kişinin bindiği takside taksi şoförünü darp ettiği görüntüler infial uyandırmıştı. Zanlının tutuklandığı açıklandı.
Sosyal medyada bir kişinin bindiği takside taksi şoförünü darp ettiği görüntüler infial uyandırmıştı. Zanlının tutuklandığı açıklandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde dün emekli polis memuru taksi şoförü Ü.Ü. (53) ile yolcu H.H. (22) arasında taksiye binme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu H.H, Ü.Ü'yü küfür ve hakaretlerde bulunarak darbetti.
Taksiden dışarıya çıkan Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada H.H. taksiye zarar verdi.
Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, taksicinin silahına el koydu, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
