https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/taksiciyi-darp-eden-zanli-tutuklandi-goruntuler-gundem-oldu-1100571291.html
Taksiciyi darp eden zanlı tutuklandı: Görüntüler gündem oldu
Taksiciyi darp eden zanlı tutuklandı: Görüntüler gündem oldu
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada bir kişinin bindiği takside taksi şoförünü darp ettiği görüntüler infial uyandırmıştı. Zanlının tutuklandığı açıklandı. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-29T08:54+0300
2025-10-29T08:54+0300
2025-10-29T08:54+0300
türki̇ye
taksi
taksi şoförleri
darp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100571366_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_495fd30b979efca7b07b7dbb93aad0e0.png
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde dün emekli polis memuru taksi şoförü Ü.Ü. (53) ile yolcu H.H. (22) arasında taksiye binme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu H.H, Ü.Ü'yü küfür ve hakaretlerde bulunarak darbetti.Taksiden dışarıya çıkan Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada H.H. taksiye zarar verdi.Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı.İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.Ekipler, taksicinin silahına el koydu, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-6-katli-bina-coktu-ekipler-enkaz-altinda-kalanlar-icin-arama-calismasina-basladi-1100569484.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1d/1100571366_166:0:1606:1080_1920x0_80_0_0_9cff3050ab5ebab46ef28da933447762.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
taksi, taksi şoförleri, darp
taksi, taksi şoförleri, darp
Taksiciyi darp eden zanlı tutuklandı: Görüntüler gündem oldu
Sosyal medyada bir kişinin bindiği takside taksi şoförünü darp ettiği görüntüler infial uyandırmıştı. Zanlının tutuklandığı açıklandı.
Alınan bilgiye göre, Yamanlar Mahallesi Kubilay Caddesi'nde dün emekli polis memuru taksi şoförü Ü.Ü. (53) ile yolcu H.H. (22) arasında taksiye binme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu H.H, Ü.Ü'yü küfür ve hakaretlerde bulunarak darbetti.
Taksiden dışarıya çıkan Ü.Ü. uyarı amacıyla havaya ateş açtı, bu sırada H.H. taksiye zarar verdi.
Olayı fark eden A.D. (37) ise elindeki sopayla kavgayı ayırmaya çalıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, taksicinin silahına el koydu, olaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.H. "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklandı, Ü.Ü. ve A.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.