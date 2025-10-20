https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/finans-ve-piyasa-analisti-islam-memis-doviz-kurlarinda-volatilite-yuksek-olabilir-1100312453.html

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş: Döviz kurlarında volatilite yüksek olabilir

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş: Döviz kurlarında volatilite yüksek olabilir

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Haftayı ikiye ayırıyoruz" diyerek bu hafta döviz ve altın konusunda öngörülerini... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Finans ve piyasa analisti İslam Memiş, dün yaptığı açıklamada yeni haftaya dair öngörülerini paylaştı. Memiş "Haftalık piyasa ajandama notlar: Geçen haftaya kıyasla daha sakin bir hafta olabilir" diyerek şunları kaydetti:'Mutlaka bir geri çekilme yaşanacak'Altının yükselişi konusunda GZT Z Raporu’na yaptığı açıklamada İslam Memiş "Piyasa teknik olarak bir düzeltmeye muhtaç. Bu bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da… Ama mutlaka bir geri çekilme yaşanacak. Elinde altın bulunanların panik yapmaması, soğukkanlı davranması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.

