Finans ve piyasa analisti İslam Memiş: Döviz kurlarında volatilite yüksek olabilir

Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/islam-memis-altin-yatirimcisini--bu-bir-manipulasyon-bir-soygun-donemi-diyerek-uyardi-balon-vurgusu-1100292197.html
08:03 20.10.2025
Finans ve piyasa analisti İslam Memiş dün sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Haftayı ikiye ayırıyoruz" diyerek bu hafta döviz ve altın konusunda öngörülerini paylaştı.
Finans ve piyasa analisti İslam Memiş, dün yaptığı açıklamada yeni haftaya dair öngörülerini paylaştı. Memiş "Haftalık piyasa ajandama notlar: Geçen haftaya kıyasla daha sakin bir hafta olabilir" diyerek şunları kaydetti:

"Haftayı ikiye ayırıyoruz; Perşembe’den önce Perşembe’den sonra Neden? Perşembe günü TCMB, faiz kararı açıklayacak. ABD’de ÜFE ve İşsizlik verileri açıklanacak. Döviz kurlarında volatilite yüksek olabilir.

TCMB’den 100-150 bp faiz indirimi bekleniyor. Dış politikada yine ABD-İsrail’in Ortadoğu açıklamaları devam eder. Jeopolitik gerilimle piyasayı manipüle etmeye (soygun) devam."

'Mutlaka bir geri çekilme yaşanacak'

Altının yükselişi konusunda GZT Z Raporu’na yaptığı açıklamada İslam Memiş "Piyasa teknik olarak bir düzeltmeye muhtaç. Bu bir hafta sonra da olabilir, bir ay sonra da… Ama mutlaka bir geri çekilme yaşanacak. Elinde altın bulunanların panik yapmaması, soğukkanlı davranması gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
İslam Memiş - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
EKONOMİ
İslam Memiş altın yatırımcısını 'Bu bir manipülasyon, bir soygun dönemi' diyerek uyardı: Balon vurgusu yaptı
18 Ekim, 15:11
