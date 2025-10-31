Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/is-insan-bassavciliga-basvurdu-chpli-meclis-uyesi-rusvet-iddiasiyla-gozaltina-alindi-1100633767.html
İş insan başsavcılığa başvurdu: CHP'li meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
2025-10-31T01:13+0300
2025-10-31T01:13+0300
cumhuriyet başsavcılığı
chp
bodrum
Bodrum'da müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli N.A.'yı gözaltına aldı. Meclis üyesin N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/istanbulda-2025-yilinda-organize-suc-orgutlerine-yonelik-sorusturmalarda-700-supheli-tutuklandi-1100632437.html
bodrum
İş insan başsavcılığa başvurdu: CHP'li meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

01:13 31.10.2025
Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı.
Bodrum'da müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.
Başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli N.A.'yı gözaltına aldı. Meclis üyesin N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.
N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.
