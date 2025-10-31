https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/is-insan-bassavciliga-basvurdu-chpli-meclis-uyesi-rusvet-iddiasiyla-gozaltina-alindi-1100633767.html

İş insan başsavcılığa başvurdu: CHP'li meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde CHP'li bir meclis üyesi rüşvet istediği iddiasıyla gözaltına alındı. 31.10.2025

Bodrum'da müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli N.A.'yı gözaltına aldı. Meclis üyesin N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.

