İş insan başsavcılığa başvurdu: CHP'li meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
İş insan başsavcılığa başvurdu: CHP'li meclis üyesi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı
31.10.2025
Bodrum'da müteahhitlik yapan iş insanı, CHP'li belediye meclis üyesi N.A’nın rüşvet istediği iddiasıyla Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.Başlatılan soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şüpheli N.A.'yı gözaltına aldı. Meclis üyesin N.A’nın ifade işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.N.A’nın müteahhidin inşaatına giden yolu açtırmak için rüşvet istediği ileri sürüldü.
