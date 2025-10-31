https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ilk-kez-bir-ab-ulkesi-istanbul-sozlesmesinden-cekiliyor-letonya-karari-onayladi-1100641064.html

İlk kez bir AB ülkesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor: Letonya kararı onayladı

İlk kez bir AB ülkesi İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor: Letonya kararı onayladı

Sputnik Türkiye

Letonya Parlamentosu, 13 saat süren tarihi oturumun ardından ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini öngören yasayı kabul etti. Cumhurbaşkanı Rinkevics’in... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T12:05+0300

2025-10-31T12:05+0300

2025-10-31T12:05+0300

dünya

letonya

i̇stanbul

rusya

anayasa mahkemesi (aym)

ab

avrupa birliği

avrupa

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0c/05/1078091234_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_0765ac7c588d4ec0265c3c90dba16b92.png

Letonya Parlamentosu, uluslararası kamuoyunda İstanbul Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nden çekilme kararını onayladı.Letonya kamu yayıncısı LSM’nin haberine göre, oylama yaklaşık 13 saat süren yoğun bir oturumun ardından tamamlandı.Bu adım, Letonya’yı sözleşmeden çıkan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke konumuna getirebilir.Cumhurbaşkanı onayı bekleniyorSözleşmeden çekilme kararının yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor.Rinkevics, parlamentodan geçen yasayı geri gönderme hakkına sahip olsa da, eğer milletvekilleri aynı kararı yeniden onaylarsa cumhurbaşkanının ikinci kez itiraz etme yetkisi bulunmuyor.Rinkevics, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “Kararı ideolojik veya siyasi nedenlerle değil, devlet çıkarları ve hukuki gerekçeler açısından değerlendireceğim” dedi.Protestolar ve hukuki girişimlerLetonya genelinde kadın hakları örgütleri ve sivil toplum temsilcileri karara tepki gösterdi.Parlamento önünde kitlesel protestolar düzenlenirken, bazı siyasi partiler çekilme yasasının Anayasa Mahkemesi’ne taşınmasını planlıyor.Uzmanlar, kararın referanduma götürülmesinin yasal olarak mümkün olsa da zor olduğunu belirtiyor.Yasa muhalefetten geldiİstanbul Sözleşmesi’nden çekilmeyi öngören yasa teklifi, muhalefet partisi “Latvia First” (Öncelikle Letonya) tarafından gündeme getirildi. Teklife, iktidar koalisyonundaki üç partiden birinin desteğiyle parlamentodan onay çıktı. Letonya’da iktidarda bulunan merkez sağ Yeni Birlik Partisi, 2022 seçimlerinde yüzde 18.9 oy alarak hükümeti kurmuştu.İstanbul Sözleşmesi hakkında2011 yılında İstanbul’da düzenlenen Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısında kabul edilen sözleşme, kadınlara yönelik şiddetle mücadelede uluslararası bağlayıcı bir çerçeve sunuyor. Avrupa Birliği sözleşmeyi 13 Haziran 2017’de imzalamıştı. Ancak Rusya ve Azerbaycan imzalamayı reddetmiş, Çekya, Slovakya, Litvanya, Macaristan, Ermenistan ve Bulgaristan sözleşmeyi imzalasa da onay sürecini tamamlamamıştı. Türkiye, sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olmuş, 2021 yılında çekilerek anlaşmadan ayrılan ilk ülke konumuna gelmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/kral-charles-prens-andrewun-tum-kraliyet-unvanlarini-geri-aldi-skandallarin-prensi-andrew-kimdir-1100640829.html

letonya

i̇stanbul

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

letonya, i̇stanbul, rusya, anayasa mahkemesi (aym), ab, avrupa birliği, avrupa, haberler