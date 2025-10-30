https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/etkin-pismanlik-kapsaminda-tahliye-edilmisti-ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-yeniden-tutuklandi-1100611319.html

Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı

Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin yeniden tutuklandı. Soytekin'in kendisini ve... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T11:29+0300

2025-10-30T11:29+0300

2025-10-30T11:29+0300

türki̇ye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

soruşturma

yolsuzluk

etkin pişmanlık

adem soytekin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin, 'beyanlarında çelişki olduğu gerekçesiyle' yeniden tutuklandı. Savcılığın yazısında, Söytekin'le ilgili olarak 'Kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı' ifadeleri yer aldı. Bazı beyanlarında gerçeğe aykırı olduğu belirtildiİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması için savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi.Bazı beyan ve belgelerinde tutarsızlık tespit edildiYazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.Soytekin'in "kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı" ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı aktarıldı.Yazıda, Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasını kararlaştırdı.Ne olmuştu?Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ifadesinin alındığı aktarılmıştı.Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtilmişti. Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250710/ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-tahliye-oldu-1097790412.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), soruşturma, yolsuzluk, etkin pişmanlık, adem soytekin