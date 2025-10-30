Türkiye
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/etkin-pismanlik-kapsaminda-tahliye-edilmisti-ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-yeniden-tutuklandi-1100611319.html
Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin yeniden tutuklandı. Soytekin'in kendisini ve...
2025-10-30T11:29+0300
2025-10-30T11:29+0300
türki̇ye
Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı

11:29 30.10.2025
Abone ol
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen iş insanı Adem Soytekin yeniden tutuklandı. Soytekin'in kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği tespit edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında 'etkin pişmanlık hükümleri' kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin, 'beyanlarında çelişki olduğu gerekçesiyle' yeniden tutuklandı. Savcılığın yazısında, Söytekin'le ilgili olarak 'Kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı' ifadeleri yer aldı.

Bazı beyanlarında gerçeğe aykırı olduğu belirtildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması için savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi.

Bazı beyan ve belgelerinde tutarsızlık tespit edildi

Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.
Soytekin'in "kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı" ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı aktarıldı.
Yazıda, Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi. Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

Ne olmuştu?

Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ifadesinin alındığı aktarılmıştı.
Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtilmişti. Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.
Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.
