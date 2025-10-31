https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/hollandada-secim-sonuclari-kesinlesti-kazanan-d66-1100651751.html

Hollanda'da seçim sonuçları kesinleşti: Kazanan D66

Hollanda'da seçim sonuçları kesinleşti: Kazanan D66

Hollanda’da yapılan erken genel seçimleri Demokratlar 66 (D66) kazandı. Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders’ın, Rob Jetten liderliğindeki D66’yı geçme şansının kalmadığı kesinleşti. Detaylar haberde...

ANP’nin verilerine göre, oyların neredeyse tamamı sayıldı ve D66, Wilders’ın partisine karşı 15 bin 155 oy farkla önde bulunuyor. Henüz sonuçları açıklanmayan tek bölge, Venray belediyesi. Belediye binasında çıkan yangın nedeniyle burada oy sayımı gecikti. Ayrıca yurt dışında yaşayan Hollandalı seçmenlerin posta yoluyla gönderdiği oylar pazartesi günü açıklanacak.1966’da kurulan ve adını kuruluş yılından alan Demokratlar 66 (D66), parlamentodaki sandalye sayısını 9’dan 26’ya çıkardı. Parti, artakalan oylarla bir ek sandalye daha kazanabilir ve toplamda 27 milletvekiline ulaşabilir.En genç başbakan olma hazırlığındaBu sonuçla D66, yeni koalisyon hükümeti kurma görüşmelerinde inisiyatifi eline alan ilk parti olacak. 38 yaşındaki Rob Jetten, böylece Hollanda tarihinin en genç başbakanı olma yolunda ilerliyor.Jetten kimdir, D66 neyi savunuyor?Kendini ‘liberal-merkez çizgide’ tanımlayan D66, son olarak 2023’te düşen Mark Rutte hükümetinde yer almıştı. Rob Jetten, o dönemde iklim ve enerji politikalarından sorumlu bakan olarak görev yaptı.Seçim kampanyasında Jetten, ülkeye yeniden ‘ilerici’ bir siyaset anlayışı kazandırmayı hedeflediğini vurguladı. Kampanyasının merkezinde şu vaatler yer aldı:Barınma sorununa özel önem veren Jetten, 10 yeni şehir kurmayı ve bürokratik engelleri azaltarak her yıl 100 bin yeni konut tamamlamayı planladığını açıkladı.Göç konusunda ise dengeli bir yaklaşım savunan Jetten, entegrasyon programlarına daha fazla yatırım yapılacağını ve yasadışı göçle mücadelenin AB dışından iltica başvurularına izin verilerek güçlendirileceğini söyledi.

