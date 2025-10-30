Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim de Ankara kriterlerimiz var, Türkiye sıradan bir ülke değil
İlk Amerikalılar Japonya’dan mı geldi? Bilinen her şeyi değiştirebilecek yeni bulgu
İlk Amerikalılar Japonya’dan mı geldi? Bilinen her şeyi değiştirebilecek yeni bulgu
Amerika kıtasına ilk insanların nasıl ulaştığına dair uzun süredir kabul gören teori, yeni arkeolojik bulgularla sarsılıyor. 30.10.2025, Sputnik Türkiye
Oregon Eyalet Üniversitesi’nden antropolog Loren Davis ve ekibinin yaptığı araştırma, Amerika'daki en eski yerleşim alanlarında bulunan taş aletlerin, Japonya'nın Hokkaido Adası’ndaki tarih öncesi örneklerle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.Bilim insanlarına göre bu benzerlik, Amerika kıtasına ilk insanların Bering kara köprüsünü geçerek değil, deniz yoluyla ulaşmış olabileceğini gösteriyor.Donmuş Bering BoğazıBugüne dek genel kabul gören görüş, yaklaşık 13 bin yıl önce kuzeydoğu Asya’daki göçebe toplulukların donmuş Bering boğazından geçerek Alaska’ya, oradan da Amerika kıtasına yayıldıkları yönündeydi. Ancak Davis’in Science Advances dergisinde yayımlanan çalışması, göçün çok daha erken bir dönemde, hatta 20 bin yıl önce deniz yoluyla başlamış olabileceğini öne sürüyor.Araştırmada incelenen ve muhtemelen mızrak uçları olduğu düşünülen taş uçlar, Japonya’nın Hokkaido bölgesindeki Geç Üst Paleolitik Çağ’a (yaklaşık 20 bin yıl öncesine) ait taş aletlerle neredeyse aynı biçimde.Davis’e göre bu, Hokkaido ve çevresindeki toplulukların Amerika kıtasına kıyı hattı boyunca ilerleyerek ulaşmış olabileceğine dair en güçlü kanıt.Aletlerde dikkat çeken benzerlikSöz konusu aletler, ünlü Clovis kültürünün kullandığı mızrak uçlarından bile daha eski. Çift yüzeyli olarak yontulmuş bu aletler, hem daha ince hem de daha hafif.Davis, “Erken dönem yerleşim alanlarındaki taş aletler arasında biçimsel farklılıklar olsa da, üretim teknikleri belirgin şekilde benzer. Uzun bıçaklar, çift yüzeyli yontma ve saplı mızrak uçları bu teknolojik ortaklığın göstergesi” diyor.Ayrıca son buzul çağında, yani yaklaşık 26 bin yıl önce buz tabakaları arasındaki kara geçidinin kapanması, bu rotanın kullanılmasını da imkânsız hale getirmişti. Araştırmacı şöyle devam ediyor:Beringya’da bu döneme ait yerleşim yerlerinin yokluğu ve aynı yaşta taş aletlerin hem Japonya’da hem Amerika’da görülmesi, Hokkaido ve çevresinin ilk Amerikalıların atalarının oluştuğu bölge olabileceğini düşündürüyor.
İlk Amerikalılar Japonya’dan mı geldi? Bilinen her şeyi değiştirebilecek yeni bulgu

Amerika kıtasına giden ilk insanlar (Temsili)
Amerika kıtasına ilk insanların nasıl ulaştığına dair uzun süredir kabul gören teori, yeni arkeolojik bulgularla sarsılıyor.
Oregon Eyalet Üniversitesi’nden antropolog Loren Davis ve ekibinin yaptığı araştırma, Amerika'daki en eski yerleşim alanlarında bulunan taş aletlerin, Japonya'nın Hokkaido Adası’ndaki tarih öncesi örneklerle dikkat çekici benzerlikler taşıdığını ortaya koydu.
Bilim insanlarına göre bu benzerlik, Amerika kıtasına ilk insanların Bering kara köprüsünü geçerek değil, deniz yoluyla ulaşmış olabileceğini gösteriyor.

Donmuş Bering Boğazı

Bugüne dek genel kabul gören görüş, yaklaşık 13 bin yıl önce kuzeydoğu Asya’daki göçebe toplulukların donmuş Bering boğazından geçerek Alaska’ya, oradan da Amerika kıtasına yayıldıkları yönündeydi. Ancak Davis’in Science Advances dergisinde yayımlanan çalışması, göçün çok daha erken bir dönemde, hatta 20 bin yıl önce deniz yoluyla başlamış olabileceğini öne sürüyor.
Araştırmada incelenen ve muhtemelen mızrak uçları olduğu düşünülen taş uçlar, Japonya’nın Hokkaido bölgesindeki Geç Üst Paleolitik Çağ’a (yaklaşık 20 bin yıl öncesine) ait taş aletlerle neredeyse aynı biçimde.
Davis’e göre bu, Hokkaido ve çevresindeki toplulukların Amerika kıtasına kıyı hattı boyunca ilerleyerek ulaşmış olabileceğine dair en güçlü kanıt.

Aletlerde dikkat çeken benzerlik

Söz konusu aletler, ünlü Clovis kültürünün kullandığı mızrak uçlarından bile daha eski. Çift yüzeyli olarak yontulmuş bu aletler, hem daha ince hem de daha hafif.
Davis, “Erken dönem yerleşim alanlarındaki taş aletler arasında biçimsel farklılıklar olsa da, üretim teknikleri belirgin şekilde benzer. Uzun bıçaklar, çift yüzeyli yontma ve saplı mızrak uçları bu teknolojik ortaklığın göstergesi” diyor.
Ayrıca son buzul çağında, yani yaklaşık 26 bin yıl önce buz tabakaları arasındaki kara geçidinin kapanması, bu rotanın kullanılmasını da imkânsız hale getirmişti. Araştırmacı şöyle devam ediyor:
Beringya’da bu döneme ait yerleşim yerlerinin yokluğu ve aynı yaşta taş aletlerin hem Japonya’da hem Amerika’da görülmesi, Hokkaido ve çevresinin ilk Amerikalıların atalarının oluştuğu bölge olabileceğini düşündürüyor.
