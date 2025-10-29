Türkiye
Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı
Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye
Edinilen bilgiye göre binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 katlı binada 2 aile bulunduğunu ifade ederek "Toplam 7 kişi yaşıyor" açıklamasını yaptı. Binanın zemin katında bir eczane bulunduğunu beliritldi.
Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı

08:05 29.10.2025 (güncellendi: 08:14 29.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 katlı binada 2 aile bulunduğunu ifade ederek "Toplam 7 kişi yaşıyor" açıklamasını yaptı.
Binanın zemin katında bir eczane bulunduğunu beliritldi.
6.1'lik deprem sonrası Sındırgı'da 25 yapıda hasar var: 3 bina ve 1 dükkan yıkıldı
