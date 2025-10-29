https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/gebzede-6-katli-bina-coktu-ekipler-enkaz-altinda-kalanlar-icin-arama-calismasina-basladi-1100569484.html

Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 29.10.2025, Sputnik Türkiye

Edinilen bilgiye göre binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 katlı binada 2 aile bulunduğunu ifade ederek "Toplam 7 kişi yaşıyor" açıklamasını yaptı. Binanın zemin katında bir eczane bulunduğunu beliritldi.

