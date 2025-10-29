Gebze'de 5 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı
08:05 29.10.2025 (güncellendi: 08:14 29.10.2025)
© AA / Esmer GeçalGebze'de 6 katlı bina çöktü: Ekipler enkaz altında kalanlar için arama çalışmasına başladı
Ayrıntılar geliyor
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalanlar olduğu bildirilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre binada bir ailenin kaldığı belirtilirken, olay yerine sevk edilen ekipler kurtarma çalışması başlattı.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 5 katlı binada 2 aile bulunduğunu ifade ederek "Toplam 7 kişi yaşıyor" açıklamasını yaptı.
Binanın zemin katında bir eczane bulunduğunu beliritldi.
