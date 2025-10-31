https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ekrem-imamoglunun-danismani-ibrahim-ozkan-gozaltina-alindi-1100637648.html
İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı... 31.10.2025
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü yolsuzluk soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun danışmanı İbrahim Özkan gözaltına alındı.
Özkan, ifade işlemleri için İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.