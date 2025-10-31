https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ekim-ayi-enflasyon-beklentisi-anketi-sonuclandi-1100652711.html
Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı
Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.69 artmasını bekliyor.
28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, bir önceki ay yüzde 33.29 olarak açıklanan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.5’e gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise ekim itibarıyla yüzde 31.93 olarak hesaplandı. Yıl sonu tahminleri yüzde 31'le yüzde 33.6 aralığında yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.