Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı
ekonomi̇
enflasyon
enflasyon farkı
enflasyon oranı
hiper enflasyon
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
manşet enflasyon
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.69 artmasını bekliyor.28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, bir önceki ay yüzde 33.29 olarak açıklanan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.5’e gerilemesi öngörülüyor.Ekonomistlerin 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise ekim itibarıyla yüzde 31.93 olarak hesaplandı. Yıl sonu tahminleri yüzde 31'le yüzde 33.6 aralığında yer aldı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.
18:48 31.10.2025
AA Finans tarafından 28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi sonuçlandı. Ankete göre, aylık enflasyon tahminleri yüzde 2 ila yüzde 3 arasında değişti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, ekim ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 2.69 artmasını bekliyor.
28 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, bir önceki ay yüzde 33.29 olarak açıklanan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33.5’e gerilemesi öngörülüyor.
Ekonomistlerin 2025 yılı sonu enflasyon beklentisi ise ekim itibarıyla yüzde 31.93 olarak hesaplandı. Yıl sonu tahminleri yüzde 31'le yüzde 33.6 aralığında yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini 3 Kasım Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşacak.
EKONOMİ
